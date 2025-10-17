TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarının yapıldığı Washington'daki Atlantik Konseyi'nde düzenlenen programda Türkiye'nin para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de iki yıl önce makro finansal istikrar konusunda üç temel öncelik belirlediklerini anımsatan Karahan, bunların uluslararası rezervlerin yeterliliği, kur korumalı mevduat hesaplarının neden olduğu merkez bankası bilançosundaki ciddi yükümlülükler ve fiyat istikrarı olduğunu belirtti.

Karahan, söz konusu dönemdeki sorunların temel nedeninin ülkenin içinde bulunduğu yüksek enflasyon ortamı olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle, fiyat istikrarını en önemli hedef olarak görüyoruz. Bunu ele aldığımızda, diğer tüm sorunlar da çözülecektir. İlk günden beri, fiyat istikrarını sağlamak için enflasyonu düşürmeye odaklandık." ifadesini kullandı.

Rezerv yeterliliği ve kur korumalı mevduat hesaplarının bilanço yükümlülükleri konularını tamamen ele aldıklarını vurgulayan Karahan, piyasaların artık Türkiye'nin rezerv miktarından endişe duymadığını, kur korumalı hesapların bakiyesinde de önemli ölçüde düşüş olduğunu söyledi.

"Fiyat istikrarına doğru kat edilen mesafeyi çok önemli ve cesaret verici buluyoruz"

TCMB Başkanı Karahan, bu adımları attıkları dönemde 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler yaşandığını anımsatarak, depremin kamu harcamaları ile enflasyon beklentilerinin artmasına, sıcak bir ekonomiye ve döviz kurunda değer kaybına neden olduğunu ifade etti.

Bu durum karşısında, para politikasını sıkılaştırmaya başladıklarını bildiren Karahan, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, enflasyonu yüzde 75 ile sınırlamayı başardık ve o zamandan beri enflasyon düşüş eğiliminde. Son rakam yüzde 33 ve düşüş eğilimi son zamanlarda biraz yavaşladı. Bunu da not ediyoruz. Bu önemli, ancak fiyat istikrarına doğru kat edilen mesafeyi de çok önemli ve cesaret verici buluyoruz. Şu anda orta vadede yüzde 5'lik hedefimize ulaşmaktan uzağız. Bu da yapmamız gereken daha çok iş olduğu anlamına geliyor. Yönümüz belli. Fiyat istikrarını sağlamaya kararlıyız. Bunu başarana ve yüzde 5'lik enflasyon hedefimize yaklaşana kadar sıkı para politikası duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz."

Karahan, bu süreçte ara hedeflerle tek haneli enflasyona ulaşmayı başaracaklarını belirterek, Türkiye'nin fiyat istikrarı yolunda ilerlemeye devam ettiğini vurguladı. Karahan, enflasyon oranı düştükçe enflasyon beklentilerinin de gerilediğine dikkati çekti.

"Güvenirliği kazanmak zaman alan bir süreçtir ve biz ciddi ilerleme kaydettik." diyen Karahan, tutarlı, devamlı ve uyumlu politikalar uyguladıklarını anlattı.

Karahan, son dönemde Türk lirasına güvenin arttığını ve dolarizasyondan çıkış yaşandığını belirterek, "İki yıldan biraz daha uzun süre önce bankacılık sistemindeki lira mevduatlarının payı yaklaşık yüzde 30'u buluyordu. Bu şu anda yüzde 60 civarında seyrediyor. Bu, Merkez Bankasının para birimini savunmada iyi bir iş çıkardığını ortaya koyuyor." dedi.

Son dönemde pek çok farklı varlık ve ödeme seçeneği ortaya çıktığını ifade eden Karahan, şöyle devam etti:

"Biz bunlara, herhangi bir merkez bankasının fiyat istikrarı ve finansal istikrar perspektifinden yaklaştığı gibi yaklaşıyoruz. Kripto varlıklarla dünyada büyük popülerlik kazandılar ve Türkiye bu konuda bir istisna değil. Türk halkı, dünyadaki ortalama vatandaştan biraz daha istekli. Değişken yapıları, bunları finansal sistem için biraz riskli hale getiriyor. Kripto dünyası ile bankacılık sektörü arasındaki bağlantılar o kadar yüksek değil, ancak artıyor. Yani, takip edilmesi ve endişelenmeye, düşünmeye başlanması gereken bir konu."