'Uyuşturucu'dan gözaltına alınan ünlülerin test sonuçları çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti.

Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

8 İSMİN TESTLERİ POZİTİF

Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin D.P., D.T., D.T, B.B.T., B.A, K.A., M.A. ve K.Y. olduğu öğrenildi.

BAZI ÜNLÜLERİN KANINDA İLAÇ ETKİN MADDESİ TESPİT EDİLDİ

E.P., İ.D., F.A. ve Z.S.S.'nin ise kanında ilaç etken maddesi tespit edildi. Bu ilaçların yeşil reçete ile satılan etken maddesinde uyuştucu bulunan ilaçlar olduğu belirtildi.

Operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.