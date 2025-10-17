Çalıştığı atölyede üzerine kereste düşen 16 yaşındaki Ruhi Can, öldü

Olay, saat 15.30 sıralarında Eskil ilçesi Gölbez Yaylası'nda meydana geldi. Burada bir mobilya atölyesinde çalışan Ruhi Can Çıracı, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine kerestelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çıracı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çıracı'nın cesedi Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.