18 Ekim 2025 tarihli atama ve görevden alınma kararları yayımlandı
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
TCMB şikayet etti: BKM kart ihaleleri soruşturmasında 7 tutuklama
Trafikteki toplam araç sayısı 191 bin 406 arttı
Başsavcının ismini kullanarak rüşvet talep eden polisler tutuklandı
AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
İstanbul'da 19 ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
Konut satışları Eylül'de rekor kırdı: 9 ayda 1,1 milyonu aştı
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Burcu Köksal, CHP'ye ateş püskürdü... Gitmiyorum dedi
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Bursa'da barajlarda su bitti
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak
Araç kredilerinde son durum! 350 Bin TL'nin Geri Ödemesi Ne Kadar?
18 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

18 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 00:03
18 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TASAV tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'nde konuşma yapacak.

(Amsterdam)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımı tamamlanan kavşakların açılış programına iştirak edecek.

(Antalya/12.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin İl Başkanlığını, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, "Uluslararası 28. Hazar Şiir Akşamları" programına katılacak.

(Elazığ/10.00/11.00/11.45/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliğe ziyarette bulunacak, şehit aileleriyle bir araya gelecek ve "Terörsüz Türkiye Kadınla Mümkün" programına iştirak edecek, Gabar'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın mühendislerle buluşacak, "Roket Sesi Değil, Raket Sesi" projesi kapsamındaki etkinliklere katılarak basın açıklaması yapacak.

(Şırnak/11.00/11.15/13.00/13.15/13.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kepezüstü ve Sanayi Farklı Seviyeli Kavşakları Açılış Töreni'ne, AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Elmalı Şehir Geçişi, Elmalı-Finike yolunun açılışı ve Avlanbeli-Finike kesiminin temel atma törenlerine iştirak edecek, AK Parti Elmalı ve Korkuteli ilçe başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Antalya/12.00-15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda "Akademi ve Sıfır Atık, Atıksız Geleceğin Bilimsel Yaklaşımı" başlıklı konuşma yapacak.

(İstanbul/13.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor, Beşiktaş-Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.

(Konya/14.30/İstanbul/17.00/20.00/Rize/17.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftasına, Manisa FK-Erzurumspor FK, İmaj Altyapı Vanspor-ATKO Grup Pendikspor, Adana Demirspor-Sakaryaspor ve Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK müsabakalarıyla devam edilecek.

(Manisa/Van/13.30/Adana/16.00/Mersin/19.00)

3- Nesine 2. Lig'in 9. haftası 3 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 7. haftası 16 müsabakayla başlayacak.

5- Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00)

6- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, FB Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına, Esenler Erokspor-Beşiktaş GAİN, Türk Telekom-Aliağa Petkimspor ve Bursaspor Basketbol-Glint Manisa Basket maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00)

8- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası, Kocaeli Kadın Basketbol-Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol maçlarıyla başlayacak.

(Kocaeli/16.00/İstanbul/17.00)

9- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası 2 maçla başlayacak.

10- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası, İlbank-Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank-Beşiktaş ve Kuzeyboru-Galatasaray Daikin maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/15.00/İstanbul/17.00/Aksaray/18.00)

11- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Nilüfer Belediyespor, İzlanda'nın Hafnarfjördur takımını ağırlayacak, rövanş maçında ise Beşiktaş, Kuzey Makedonya'nın GRK Tikves ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Bursa/17.00/Kavadarci/20.00)

12- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 10. haftası, Depsaş Enerji-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlikspor ve Köyceğiz Belediyespor-Ankara Hentbol müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/Trabzon/14.00/Muğla/18.00)

13- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 12. ve son ayağında ilk yarış yapılacak.

(Cadiz/15.00)

14- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu on dokuzuncu ayağı ABD Grand Prix'sinde sprint yarışı ve sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Austin/20.00/00.00)

