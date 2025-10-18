18 Ekim 2025 tarihli atama ve görevden alınma kararları yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdulkadir ÇAY atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- Sinop İl Müdürü Zeki YILDIRIM,

görevden alınmış,

- Sinop İl Müdürlüğüne, Şanlıurfa İl Müdürü Can Kayhan ÖZOK,

- Rize İl Müdürlüğüne, İsparta İl Müdürü Hüseyin GÜÇLÜ,

- İsparta İl Müdürlüğüne, Rize İl Müdürü Selim KÖSE, atanmıştır.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Arslan NARİN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali KARAGÖZ,

- Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür TÜRK,

görevden alınmış,

- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih KAYGUSUZ,

- Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ersin KARAMAN, atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir ÜLGÜ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan DEMİREL, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;

- İğdır İl Müdürü Sadettin KARA,

görevden alınmış,

- Gaziantep İl Müdürlüğüne Mustafa KARNABAT,

- Hakkari İl Müdürlüğüne Erol BAYKARA,

- İğdır İl Müdürlüğüne Erhan PALAOĞLU,

- Niğde İl Müdürlüğüne Şeyma GÜNER,

- Şırnak İl Müdürlüğüne Ahmet ÇETİN, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı;

- Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri KÖKÇÜOĞLU,

- Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol ÇETİN,

- Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim ALTINTAŞ,

- Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet AYDIN,

- Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami ERSEN,

- Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin YOLDAŞ,

- Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan BAHADIR,

- Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah GÖKTEKİN,

- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir ÇINAR,

- Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet ANGIN,

- Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin ÖZTÜRK,

- Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh DİNLER,

- Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit YILDIZ,

- Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan ŞAHİN,

görevden alınmış,

- Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla BAYAZIT,

- Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ahmet ARSLAN,

- Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ayhan TEMİZ,

- Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin ÖNDER,

- Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Murat TÜRKMEN,

- Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Necdet TUNCER,

- Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ebubekir KÖSE,

- Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin AYVALIK,

- Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mehmet Fatih AKTAY,

- Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Hasan TAŞ,

- Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa Nevzat ZAYİM,

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne İslam KÖSE,

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed GÜMÜŞ,

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yüksel ÇİL,

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Saadettin TAŞKESEN,

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim SAĞLAM,

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa Ensar YILMAZ,

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi ÖZERDEM,

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet KARAYILAN,

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım BAŞ,

Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Furkan METE, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal YILMAZ,

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Bayram AY, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Salih İNAN, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ömer CEBECİ, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Mustafa İLMEÇ,

atanmıştır.

17 Ekim 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI