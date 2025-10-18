Van'da silahlı kavga: 1 ölü 19 yaralı

Van'ın Özalp ilçesi Aşağı Ayazca Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 1 ÖLÜ 19 YARALI Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Özalp ve Van'daki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.