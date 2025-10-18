Beyoğlu'nda bina yangını
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Piyalepaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak'ta tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında alevler çatının tamamını sardı.
İtfaiye ekiplerinin üç farklı noktadan müdahale ettiği yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.