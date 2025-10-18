Beyoğlu'nda bina yangını

İtfaiye ekiplerinin üç farklı noktadan müdahale ettiği yangın, 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Piyalepaşa Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak'ta tekstil atölyesi olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net