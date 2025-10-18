Hatay'da sorumsuz sürücü pes dedirtti: Motosikletle koltuk taşıdı

Sorumsuz sürücü korku dolu anlar yaşattı...

Hatay'ın Payas ilçesinde trafikte seyir halindeki bir sürücü, üç tekerlekli motosikletin üzerinde koltuk taşındığını fark edince o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

MOTOSİKLETLE KOLTUK TAŞIDI

Kaydedilen görüntülerde, motosikletin demir korkuluğuna oturtulan koltuğun trafikte o şekilde taşındığı açıkça görüldü.

CAN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI

Saniye saniye kaydedilen görüntüde koltukla bu şekilde yolculuk yapan sürücünün hem kendi canını hem de çevredeki yayaların güvenliğini riske attığı görüldü.



