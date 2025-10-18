Tekirdağ'da sahte sipariş ve asılsız yangın ihbarı ortalığı karıştırdı

Tekirdağ'ın Çorulu ilçesinde akıllara durgunluk veren olay...

Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir ikamet adresine farklı restoranlardan çok sayıda yemek siparişi verildi.

Ayrıca aynı adresten yangın ihbarında bulunulduğu bilgisi üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans yönlendirildi.

KURYELER ELLERİNDE PAKETLERLE GERİ DÖNDÜ

Siparişleri teslim etmeye gelen çok sayıda kurye, evin önünde toplanınca hayretler içinde kaldı.

Bazı kuryeler, kapının önünde bekleyen meslektaşlarını görünce durumun garipliğini fark etti.

YANGIN İHBARI ASILSIZ ÇIKTI

İtfaiye ekipleri de çevrede yaptığı araştırmada ikamet yangınına rastlamadı.

Çok sayıda siparişin sahte olduğunun ortaya çıkması üzerine kuryeler kapıdan döndü.

MAHALLELİ ŞOKA GİRDİ

Yaşananlar karşısında neye uğradığını şaşıran mahalle sakinleri de olayı hayretle karşıladı.

Kuryeler, sahte siparişlerin fark edilmesinin ardından bölgeden ayrılırken, olayla ilgili kim ya da kimin bu siparişleri verdiğinin henüz akıbeti bilinmiyor.

Öte yandan, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için çevredeki restoran ve kuryelere dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.



