Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı 5 internet sitesi üzerinden ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına yasa dışı bahis oynatan şebekeyi, 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

GÜNLÜK 5 MİLYON

Banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 5 milyon lira olduğu belirlenen şüphelilerin, suçtan elde ettikleri parayı kripto paraya çevirdiği saptandı. Şüphelilerin suç işlemek için günlük kiralık daireler tuttuğu, yakalanmamak için de sık sık adres değiştirdiği belirlendi. Bu tespitler üzerine şebekeye üye 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, 14 Ekim'de Adana merkezli İstanbul ve Mersin'de operasyon başlattı.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartı, diğeri ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.