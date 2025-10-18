229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
YSK, CHP'nin İstanbul İl Kongresi için olağanüstü toplanacak
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Sağlık çalışanlarının kıyafetleri standartlaşıyor: Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm giyecek
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
Ekonomistler ne bekliyor? TCMB'nin faiz kararı Perşembe günü
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Günlük 5 milyon liralık bahis oynattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı 5 internet sitesi üzerinden ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına yasa dışı bahis oynatan şebekeyi, 3 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

GÜNLÜK 5 MİLYON

Banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 5 milyon lira olduğu belirlenen şüphelilerin, suçtan elde ettikleri parayı kripto paraya çevirdiği saptandı. Şüphelilerin suç işlemek için günlük kiralık daireler tuttuğu, yakalanmamak için de sık sık adres değiştirdiği belirlendi. Bu tespitler üzerine şebekeye üye 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, 14 Ekim'de Adana merkezli İstanbul ve Mersin'de operasyon başlattı.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartı, diğeri ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

