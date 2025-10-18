YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
'Uluslararası Sıfır Atık Forumu' hafta sonu da devam ediyor

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, ikinci günde devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 12:11, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 12:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve BM işbirliğiyle yürütülen Sıfır Atık Hareketi forumla dünyayı bir araya getiriyor.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla düzenlenen forumda çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında küresel ölçekte atılacak ortak adımlar ele alınıyor.

Yarın sona erecek forum, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ve BM, UN-Habitat, UNEP ile BM Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası birçok kuruluşun üst düzey temsilcileriyle dünyanın dört bir yanından liderleri, uzmanları, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve karar vericileri İstanbul'da buluşturuyor.

Foruma, ikinci gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Sıfır Atık Forumu Bakanlar Toplantısı'nda konuşma yapması bekleniyor.

Ayrıca forum kapsamında bugün, "Tematik Konuşma: Değerin Yeniden Tanımlanması-Atığın Ötesinde; Neye Değer Verdiğimizi Yeniden Düşünmek", "Gıda Atığı: Çöpleri Değil, Hayatları Besle", "Tekstil: Döngüsel Yaklaşımla Modanın Geleceği", "Sıfır Atık Geleceğine Kapsayıcı Adımlar", "Kullan, Yeniden Kullan, Tekrarla; Doldurmanın Geri Dönüşü",

"Tematik Konuşma: Akademi ve Sıfır Atık: Atıksız Geleceğin Bilimsel Yaklaşımı", "Daha Akıllı Atık: Yapay Zeka Etkiyi Nasıl Artırıyor", "BM Türkiye'den Bakış: Sıfır Atık Girişimleri ve Kapsayıcı, Sürdürülebilir Kalkınma", "Döngüyü Tamamlamak: Kompostlanabilir Ambalajlar ve Organik Atıklar", "Politikadan Uygulamaya Stratejik Yaklaşım",

"Sistemi Yeniden Yapılandır: Değişimin Aracı Onarım" başlıkları altında paneller gerçekleştirilecek.


