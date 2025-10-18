Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu Ege'nin kalkınma yoludur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ege Bölgesi'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan Aydın-Denizli Otoyolu'nun hizmete açılmasının birinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Bakan Uraloğlu paylaşımında, otoyolun bölge ekonomisine ve ulaşıma sağladığı katkılara dikkat çekti.

"AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU 1 YAŞINDA"

Uraloğlu paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Aydın-Denizli Otoyolu 1 yaşında. Ege'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan bu yatırımımızla Ege'nin iki önemli şehrini birbirine bağlayan bu yatırımımızla ulaşımı hızlandırdık, ekonomiye canlılık kattık, bölgenin kalkınmasına güç verdik.

"BİZ YOLLARIMIZI BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Aydın-Denizli Otoyolu sayesinde Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin çok daha kısa sürede nakledilebildiğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ege Bölgesi'nin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı'na Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerini çok daha kısa sürede nakledebiliyoruz. Yol medeniyettir, biz yollarımızı büyütmeye devam ediyoruz.



