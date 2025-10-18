YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Fenerbahçe'nin toplam borcu duyuruldu

Fenerbahçe'nin 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla toplam borcu 395 milyon euro (19 milyar 252 milyon TL) olarak açıklandı.

Fenerbahçe'nin toplam borcu duyuruldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Olağanüstü seçimli genel kurulda kongre üyelerinin oy çokluğuyla reddettiği 11, 12 ve 13. maddelere değinen Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda istenilen yetkilerin iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

TOPLAM BORÇ 19 MİLYAR TL'Yİ BULDU

Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından sarı-lacivertlilerin mali tablosu paylaşıldı.

Buna göre 31 Ağustos 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 milyon euro (19 milyar 252 milyon 250 bin TL) olarak açıklandı.

DÖNEM KARI 179 MİLYON TL

Yine Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2025-31 Ağustos 2025 arası dönem karı 179 milyon TL olarak duyuruldu.

