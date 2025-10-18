2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
Siyasi

Babacan'ın geri dönüşü mü?

AK Parti'nin, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a ekonomi yönetimini teklif ettiği iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Babacan'ın şartı ise iki bakanlık oldu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 16:36, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 16:38
Babacan'ın geri dönüşü mü?

AK Parti'nin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ekonomi yönetimi için teklif yaptığı iddiası siyaset gündemini hareketlendirdi. Babacan'ın ise yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı değil, aynı zamanda Adalet Bakanlığı görevini de istediği öne sürüldü. Babacan'ın, "Dönersem bu şekilde dönerim; biri diğerinden azade değil, biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten" şeklinde bir yaklaşım sergilediği iddia edildi.

Kulislerde Neler Konuşuluyor?

  • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1 Ekim'de düzenlenen TBMM açılış resepsiyonunda muhalefet partilerinin liderleriyle bir araya gelmesi, siyaset kulislerinde yeni tartışmalara yol açtı.
  • Erdoğan'ın muhalefet liderleriyle verdiği fotoğraf kareleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve yeni anayasa bağlamında "CHP'siz denge arayışı" olarak yorumlandı.
  • Meclis'teki çay sohbetine katılan isimlerden biri de Ali Babacan oldu.

Gazeteci Özlem Gürses'in Açıklamaları

Gazeteci Özlem Gürses, siyaset kulislerinde Babacan'la ilgili çok çarpıcı bir iddianın konuşulduğunu belirtti. Sözcü TV'de katıldığı programda, AK Parti'nin Babacan'a ekonomi yönetimini teklif ettiğini öne süren Gürses, şu ifadeleri kullandı:

  • "Ali Babacan, AK Parti'den ekonomi yönetiminin başına getirilmek için ciddi bir teklif aldı. Babacan, bunu düşünüyor."
  • Kulislerde konuşulanlara göre Babacan, sadece Hazine Bakanlığı'nı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istemiş ve "Dönersem bu şekilde dönerim; biri diğerinden azade değil, biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten" demiş.
  • Döner mi, dönmez mi? Bu onun açısından ayrı bir konu."

Tüm bu gelişmeler, ekonomide yeni bir arayış olduğu izlenimini güçlendiriyor.


