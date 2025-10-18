Yeni vergi paketiyle üniversite ücretlerine YÖK müdahalesi!

Yeni vergi paketiyle birlikte vakıf üniversitelerinin ücret artışlarında önemli değişiklikler gündeme geldi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), artık bazı sınıflar dışında üniversite ücretlerinin belirlenmesinde yetkili olacak. Bu düzenleme, öğrenci şikayetlerinin artması ve ücretlerin belirlenmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle hazırlandı. Ayrıca, bazı meslek gruplarına da yeni harçlar getirildi. Aşağıda, düzenlemenin detaylarına yer verilmiştir.

Vakıf Üniversitelerinde Ücret Artışlarında Yeni Yetki

Vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrencilerden alınacak ücretleri belirleme yetkisi daha önce mütevelli heyetindeydi.

öğrencilerden alınacak ücretleri belirleme yetkisi daha önce mütevelli heyetindeydi. Uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve artan öğrenci şikayetleri nedeniyle, fiyat güncellemesine ilişkin kuralların belirlenmesi amaçlandı.

Hazırlık ve Birinci Sınıf Ücretleri Muaf

Hazırlık ve birinci sınıf ücretleri yeni düzenlemeden muaf tutulacak.

ve ücretleri yeni düzenlemeden muaf tutulacak. Diğer sınıfların ücretleri ise YÖK tarafından belirlenecek.

Ücret Belirleme Kriterleri

Hazırlık sınıfı ve birinci sınıf dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalamasına göre belirlenecek.

ve dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalamasına göre belirlenecek. Bu esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek.



