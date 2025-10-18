'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması

İstanbul'daki büyük soruşturmada Mehmet Uçum'un ismi gündeme geldi. Uçum, tüm iddiaları yalanladı ve yasal süreç başlattıklarını duyurdu. Uçum açıkalamasında, "Hukuk tarafından korunması mümkün olmayan bu asılsız ve asparagas paylaşımları ve haberleri yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik kanuni işlemler için başvurularımızı yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bazı soruşturmalarla ilişkili olduğu öne sürülen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı. Uçum açıkalamasında, "Hukuk tarafından korunması mümkün olmayan bu asılsız ve asparagas paylaşımları ve haberleri yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik kanuni işlemler için başvurularımızı yapmaya devam ediyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü The Plaza Bodrum'a (Paramount Otel) yönelik "örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen ve bu kapsamda gözaltına alınan bazı şüpheliler, saraydaki bazı isimlere yakınlıklarıyla dikkat çekmişti. Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden Cihan Ekşioğlu ve Şaban Kayıkçı, saraydaki bazı isimlerle oldukları iddia edildi. Bazı isimlerin Mehmet Uçum ile ilişkili olduğu öne sürülmüştü

Bu soruşturmalarda adı geçen bazı isimlerin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ile ilişkili olduğu öne sürülmüştü .Bazı hesaplar tarafından, Mehmet Uçum'un, "rüşvete aracılık" iddiasıyla hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve halen tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir üzerinden Can Holding'e destek verdiği iddia edildi.

Şamil Tayyar'ın Açıklamaları

AK Parti'li Şamil Tayyar, Rezan Epözdemir hakkındaki dosyanın kapatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e baskı yapıldığını iddia etmişti. Şamil Tayyar'ın, bu iddiasıyla Mehmet Uçum'u işaret ettiği şeklinde yorumlanmış, Uçum cenahı da Tayyar'a sert yanıt vermişti.

Mehmet Uçum'dan Açıklama

Bazı haber siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan bu iddialar üzerine Mehmet Uçum tarafından açıklama yapıldı. Uçum'un avukatı Zeynep Yıldırım, müvekkili adına yaptığı açıklamada iddiaların asılsız, haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının ise 'yalan' olduğunu savunarak, yasal işlem başlattıklarını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yere verildi:

Savcılık tarafından başlatılan bir soruşturma üzerinden bazı medya mecralarında yine kasten Müvekkilim Mehmet Uçum'un adının geçirildiği görülüyor. Daha önce de bu tip asılsız ve asparagas haberler yapıldı. Her seferinde bunlar tarafımızca yalanlandı, yasal işlemler başlatıldı.
Müvekkilim, kamu görevinin başladığı 2015 yılından bu yana avukatlık yapmıyor. Dolayısıyla hiçbir şirketle avukatlık mesleği sebebiyle herhangi bir bağı yoktur. Ayrıca Müvekkilimin yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki titiz yaklaşımı ilgili tüm mecralarca çok iyi bilinmektedir.
Bütün irtibat ve iltisakları yargı süreçleri ile ortaya çıkacak olan bazı çevrelerce, devam eden soruşturmalar üzerinden Müvekkilim Mehmet Uçumla ilgili tamamen yanlış algı yaratmaya ve kafa karıştırmaya yönelik iftira içerikli paylaşımların ve haberlerin tamamı yalandır.
Müvekkilin kamu görevine ve Türkiye için çalıştığı genel hukuk konularına zarar verme kastıyla yapılan, hukuken izah edilebilecek hiçbir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle Müvekkilin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu açıktır.
Önceden olduğu gibi ahlaki, etik ve insani tüm değerlerden yoksun gerçeğe aykırı, iftara içerikli ve Müvekkilimi itibarsızlaştırmaya çalışan bu paylaşımlar ve haberler tarafımızdan ciddiyetle takip ediliyor. Hukuk tarafından korunması mümkün olmayan bu asılsız ve asparagas paylaşımları ve haberleri yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik kanuni işlemler için başvurularımızı yapmaya devam ediyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.


