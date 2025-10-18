TUS sonuçlarına göre, beyin cerrahisi ve genel cerrahi gibi branşlar ın tercihlerde son sıralara yerleştiği görüldü. İlk sırada ise plastik ve estetik cerrahi yer alıyor.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2025 yılı ikinci dönem sonuçlarına göre branşların ortalama puanları belli oldu.

Hekimlerin en çok tercih ettiği bölümler sıralamasında zirvede Deri ve Zührevi Hastalıklar yer alırken, onu Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Göz Hastalıkları takip ediyor. Listenin son sırasında ise Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, beyin cerrahi ve genel cerrahi gibi branşlar yer alıyor.

Son zamanlarda akademik tıp camiasında, 'yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız' sesleri yükselmeye başladığını söyleyen uzmanlar iş yükü, davalar ve çalışma şartlarının buna neden olduğunu vurguluyor.

Neden cerrahi ve çocuk hastalıkları bölümleri tercih edilmiyor?

41 branşın sıralandığı tabloya göre tercih dağılımlarını yorumlayan uzmanlar, çocuk hastalıklarında doktorların ebeveynlerle sağlıklı iletişim kuramaması ve buna bağlı olarak yaşanan çatışmalar nedeniyle branşa olan ilginin azaldığını belirtiyor. Bir diğer neden de bu branşta hasta yükünün ağırlığı ve nöbet saatlerinin fazlalığı. Hürriyet'in haberine göre, uzmanları eskiden TUS tercihlerinde ön sıralarda yer alan beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi prestijli bölümlerinin artık daha az tercih edilmesinde hasta yakınlarının açtığı davaların da etkili olduğu düşünülüyor.

Geleceğin uzmanları cerrahiden uzaklaşıyor

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülpınar da şiddete eğilimli ortam ve dava süreçlerinin geleceğin uzmanlarını cerrahiden uzaklaştıran unsurlar olduğunu söyledi:

"Doğal olarak öğrenciler kendilerini önceliyorlar ve tercihler buna göre şekilleniyor. Yeni nesil eskiye göre daha az sorumluluk istiyor. Sorunların birikmesinin bir sonucu olarak gençler kendilerine bir konfor alanı yaratmaya çalışıyor. En çok tercih edilen branşların kapsamı daha dar ve baş edilebilir. Nöbetlerin olmaması ya da az olması da etkili. Son zamanlarda akademik tıp camiasında, 'yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız' sesleri yükselmeye başladı. Burada plastik ve estetik cerrahiye ciddi bir geçiş söz konusu. Bu durum hocaların da motivasyonunu düşürebilecek bir konu. İhtiyaçlarla sınanılan bir dönemde ideallerin daha geride kalabileceğini görüyoruz."

Rahat çalışma, bol kazanç

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç da öğrenci tercihleriyle ilgili şunları söyledi:

"Bu tercih tablosu, daha rahat çalışma saatleri ve genç yaşta bol kazanç vaat eden branşların öncelendiğini anlatıyor. Bir başka önemli parametre de hukuki problemleri az olan branşların giderek daha fazla tercih edilmesi. Ancak bunların bir 'moda' olduğunu düşünüyorum. Benim TUS'a girdiğim yıllarda beyin cerrahisi, kalp damar cerrahisi, kadın doğum gibi branşlar ilk 100'den öğrenci alıyordu ve en yüksek branşlardı. O zamanki seçimler bu zamankilerden çok farklı. O dönemde sorumluluk ne kadar artıyorsa o branşa girmek o derece zordu."