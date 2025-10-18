YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Eğitim

KVKK, öğretmenlere dijital okuryazarlık seminerleri verecek

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından başlatılan Güvenli Gelecek İçin Dijital Okuryazarlık Projesi kapsamında okul yöneticileri ile öğretmenlerin dijital okuryazarlık ve kişisel veri farkındalığını artırmak amacıyla seminerler düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 14:22, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 14:55
Yazdır
KVKK, öğretmenlere dijital okuryazarlık seminerleri verecek

Kişisel verilerin korunmasının sağlanması, konuyla ilgili farkındalık oluşturulması, bilinç düzeyinin geliştirilmesi adına faaliyetlerini sürdüren KVKK, Güvenli Gelecek İçin Dijital Okuryazarlık Projesi'ni başlattı.

Projeyle öğretmenler ve okul idarecileriyle seminerlerde bir araya gelmeyi hedefleyen KVKK, dijital okuryazarlık ve kişisel verilerin korunması ile ilgili konular hakkında bilgi paylaşımında bulunacak.

İlk etapta okul müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ve bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik verilmesi planlanan seminerlerde, bilgiye erişim ve doğrulama, dijital etik, dijital ayak izleri, okulda veri güvenliği, dijital mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili konulara yer verilecek.

Proje kapsamında KVKK uzmanları, belirli aralıklarla Ankara, İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa, Afyon, Konya, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'da öğretmenlerle bir araya gelecek. İlerleyen süreçte ise seminerler yurt genelinde yaygın hale getirilecek.

"Amacımız öğretmenlerimizin öncü rol üstlenmelerini sağlamak"

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Güvenli Gelecek İçin Dijital Okuryazarlık Projesi'ne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dijital çağda güvenli bir gelecek inşa etmek, dijital farkındalığa ve veri koruma bilincine sahip bireylerle mümkün olur." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamındaki ilk seminerin Ankara Atatürk Lisesinde gerçekleştirildiğini belirten Bilir, önceki projelerde çocukları hedef aldıklarını, bu projede ise öğretmenlerin katkısıyla farkındalık çemberini genişletmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Güvenli Gelecek İçin Dijital Okuryazarlık Projesi'ni "geleceğe yapılan yatırım" olarak niteleyen Bilir, "Amacımız, kişisel verilerin korunması kültürünü ve dijital okuryazarlığı yaygınlaştırmak, özellikle okul çağındaki çocuklarımız için öğretmenlerimizin bu konuda öncü rol üstlenmelerini sağlamak." dedi.

