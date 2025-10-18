'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Her asgari ücretlinin devletten alacağı var

DEVA Partisi, asgari ücretin belirlenmesinde şeffaflık ve adalet eksikliğine dikkat çekti. 2024'te yapılan hesaplama büyük tartışma yarattı. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Ekmen, asgari ücretli ailelerin geçim sıkıntısını ve enflasyonun etkilerini gözler önüne serdi. Vatandaşın %15 alacağı var! Ara zam neden yapılmadı?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 19:59, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 20:05
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, İYİ Parti tarafından verilen "Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının incelenmesi ve katılımcı bir modelin oluşturulması" başlıklı araştırma önergesi üzerine söz aldı.

Asgari ücret için şeffaf, çoğulcu ve adil bir ücret belirleme sistemi söz konusu değildir

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Ekmen, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına dair bu önergeyi destekliyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı, çoğulculuğu, kararlarının siyasi veya yargısal bir denetime tabi olmaması gibi sebeplerle işçinin hakkının yendiği, işveren lehine kararların verildiği bir hale dönüştüğü açıktır. Şeffaf, çoğulcu ve adil bir ücret belirleme sistemi söz konusu değildir. Cumhurbaşkanlığı sistemine kadar Meclis ve Bakanlar Kurulu tarafından denetlenen bu karar alma mekanizması, şu anda tamamen denetim dışıdır ve bu denetim dışının sonuçlarını asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız iliklerine kadar yaşamaktadır" dedi.

Asgari ücretli bir ailenin sağlıklı beslenmesi mümkün değil

Milletvekillerine de çağrıda bulunan Ekmen, "Bugün herhangi bir milletvekilimiz -ister iktidar ister muhalefet olsun- asgari ücret alan ve hatta çift asgari ücret alan bir ailenin ebeveynini, annesini, babasını, çalışanını ararsa ellerine geçen 22 bin liranın kiraya dahi yetmediğini, mutfak masraflarının artık sağlıklı beslenmeye yetmediğini ve en önemlisi de kaliteli bir yaşam açısından ihtiyaç duyulan birçok tüketimin söz konusu olamadığını görecektir" ifadelerini kullandı.

2024'te asgari ücret tutmayacak bir tahmine göre belirlendi

Ekmen,

"Yakın zamanda Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan bir yayında izah etti, oraya referansla iki hususu hatırlatalım: Yakın tarihte geçen yıl asgari ücret gerçekleşen enflasyona değil, beklenen enflasyona göre belirlenmiştir. 2024 yılı gerçekleşen enflasyonu %45 iken 2025'in beklenen -ki onun da tutmayacağı ortada- %30 oranına göre belirlenmiştir. Yani asgari ücretli her bir vatandaşımız bu sistemden, bu siyaset anlayışından %15 alacaklıdır. İkinci olarak, uzun yıllardır ilk defa temmuz ayında bir ara zam değerlendirmesi yapılmamış ve bu mağduriyet artarak devam etmiştir"

açıklamasında bulundu.

Babacan döneminde tek haneli enflasyonda bile ara zam vardı

Sözlerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminde olduğu dönemi hatırlatarak devam eden Ekmen, "AK Parti'nin sıklıkla övündüğü, Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın da ekonominin başında olduğu 2002 ile 2014 yılları arasına baktığımızda enflasyonun tek hane olduğu yıllarda dahi ara zam verilmiştir. Bugün, enflasyon resmi rakamlarla %30'larda, 40'larda seyrediyor. İTO'nun hesaplanmış olduğu enflasyon rakamları ile TÜİK arasındaki fark açık. Bununla birlikte TÜRK-İŞ'in hatta yer yer TÜİK'in açıkladığı yoksulluk sınırı, kaliteli bir yaşam için ihtiyaç duyulan rakamlar ortada ama vatandaşımız 22 bin lirayla açlığa mahküm ediliyor" dedi.

Her bir vatandaşımızın bu iktidardan alacağı var

Ekmen,

"Birincisi, her bir vatandaşımızın geçen yıldan kalan %15 bir alacağı var, yeni bütçe hazırlanıyorken buradan hatırlatıyoruz. İkincisi, ara dönemin güncellenmemesinden kaynaklanan bir alacağı var. Üçüncüsü, insan onuruna yakışır bir yaşam için bu iktidardan ve bu ekonomi yönetiminden alacağı var. Herhangi bir büyük müteahhidin devletten alacağı nedeniyle çağrılıp onun alacağından feragat edeceğine dair bir talep hiç olmamıştır. Garanti ödemelere, büyük müteahhitlere gücünüz yetmiyor ancak dönüp dolaşıp en düşük emekli ücretli ve asgari ücretli üzerinden bütçeyi düzenlediğinizi zannediyorsunuz, düzenleyemediğiniz de ortada"

diyerek sözlerini sonlandırdı.


