Ana sayfaHaberler Dünya

ABD havalimanında Türk hackerlar anons sistemini ele geçirdi

Harrisburg Uluslararası Havalimanı'nda Türk hackerlar 10 dakika boyunca anons sistemini ele geçirdi. Trump ve Netanyahu'ya küfürlü mesajlar yayımlandı.

18 Ekim 2025 23:15
Türk hacker grubu, ABD'deki Harrisburg Uluslararası Havalimanı'nın (HIA) anons sistemini ele geçirerek 10 dakika boyunca ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya küfürlü ifadeler kullandı. Federal makamlar olayı araştırırken Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, "Sorumlular bulunacak" açıklamasını yaptı.

ABD'deki Harrisburg Uluslararası Havalimanı'nın (HIA) anons sistemi 14 Ekim'de bir hacker tarafından ele geçirildi.

Hoparlörlerden "Free Palestine" (Filistin'e Özgürlük) ve Trump karşıtı ifadelerin yer aldığı ses kaydı çalındı.

Havalimanı sözcüsü Scott Miller, "Yetkisiz bir kullanıcı sistemimize erişim sağlayarak kaydedilmiş bir mesaj yayınladı. Güvenlik tehdidi oluşturmadı" dedi.

Trump ve Netanyahu'ya küfrettiler

USA Today'de yer alan habere göre; Mesajda "Turkish hacker Cyber Islam was here" (Türk hacker Cyber Islam buradaydı) ifadesi yer aldı. Ayrıca Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında küfürlü ifadeler kullanıldığı bildirildi.

Yayın, yaklaşık 10 dakika boyunca hoparlörlerde döngüye alındı. Havalimanının bilgi işlem ekibi sistemi kapatarak mesajı tespit etti ve federal makamlara iletti. Olay sırasında Delta Air Lines'a ait bir uçuş, önlem olarak kısa süreliğine durduruldu. Uçak güvenlik taramasından sonra normal şekilde kalkış yaptı.

"Sorumlular bulunacak"

Yetkililer, olayın ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Havacılık Dairesi (FAA) koordinasyonunda incelendiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, "Bu kabul edilemez ve yolcuları korkuttu. Sorumlular bulunacak" dedi.
Benzer kayıtların Kanada'daki bazı havalimanlarında da (Kelowna, Victoria ve Windsor) çalındığı bildirildi. Yetkililer halen saldırının kaynağını ve amacını araştırıyor. "Cyber Islam" adlı grubun kimliğine dair henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.


