Yayladan İspanya'ya...

Aydın ve İzmir'in verimli topraklarında yetişen çilekler, artık sadece Türkiye'de değil, İspanya'da da sofraları süslüyor. Üreticiler gelir artışından memnun, talep ise rekor seviyede! Ancak bu yıl rekolte düşüklüğü yaşandı. Çileğin dayanıklılığı ve yüksek getirisiyle bölge çiftçisinin yüzü gülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 22:45, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 22:42
Türkiye'de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın ile İzmir arasında kalan Ödemiş'e bağlı Ovacık Yaylası'nda üreticiler barbunyadan çileğe yöneldi.

Bölgeden yetişen lezzetli çilekler artık İspanya'ya kadar ihraç ediliyor.

Bir zamanlar barbunya üretimiyle tanınan Ovacık Yaylası, son yıllarda çilek üretimiyle adını duyuruyor.

Aydın ve İzmir'in verimli topraklarında yetişen çilekler artık yalnızca Türkiye'nin dört bir yanına değil, İspanya'ya kadar uzanan bir yolculuğa çıkıyor.

Ovacık Yaylası'nda çilek üretimi yapan Mustafa Göven, çileğin bölge çiftçisine önemli bir gelir kaynağı sağladığını belirterek, "Çilek gelir olarak daha iyi getirisi daha güzel. Bu yıl ortalama 100-120 TL civarında alındı. Bir dönümden ortalama 1,5 ton, serada ise 3 ton verim alınabiliyor. Eksi 3 dereceye kadar dayanıklı bir ürün" dedi.

Göven, ürettikleri çileklerin Bodrum, Fethiye, Marmaris, Giresun ve hatta İspanya'ya kadar ulaştığını ifade ederek, "Soğuk hava araçlarıyla taşınan çilekler manav ve hallere de veriliyor. Muğla bölgesinde daha çok otellere gönderiyoruz. Pazar sorunumuz yok, aksine talep çok fazla. Ancak bu yıl rekolte düşüklüğü yaşandı" diye konuştu.

Yaylada üretimin Mayıs ayında başladığını ve Kasım'a kadar sürdüğünü aktaran Göven, "Kasımdan sonra ovada kış çileği başlar, o da Haziran'a kadar devam eder. Özellikle yaz aylarında talep artıyor, çilek yetiştirmekte zorlandığımız dönemler oluyor" dedi.


