YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu son toplantısını yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, gelecek hafta son toplantısını yapacak.

Haber Giriş : 18 Ekim 2025 14:54
Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu son toplantısını yapacak

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gelecek hafta son toplantısını yapacak komisyonun çalışmalarını değerlendirdi.

Komisyonun çalışmalarına 14 Mayıs'ta başladığını ve yaklaşık 2 ay sahada aktif olarak çalıştıklarını aktaran Korkmaz, saha çalışmalarında sürecin tamamlandığını söyledi.

Saha çalışmalarının yanı sıra komisyonun Meclis'te ilgili kurum ve kuruluşları da dinlediğini kaydeden Korkmaz, ayrıca çalıştay da düzenlediklerini belirtti.

Zirai don olayının hem akademik hem de bilimsel bir çerçevede ele alındığını vurgulayan Korkmaz, Türkiye'nin bazı illerinde yaşanan kuraklık, zirai don ve su sorunlarına dikkati çekerek, iklim değişikliğinin farazi bir durum değil gerçeklik olduğunun altını çizdi.

"Bütüncül yaklaşımla ele alınması lazım"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri çalıştayda iki önemli konunun ele alındığını anlatan Korkmaz, çalıştayda iklim değişikliği gerçekliği karşısında sürdürülebilir gıda için "tarımsal üretimin nasıl yapılacağı" konusuna cevap arandığını belirtti.

Çalıştayda ayrıca sürdürülebilir tarım için Türkiye'deki tarım sigortalarının da ele alındığını dile getiren Korkmaz, yaşanan zirai donun bir gerçekliği ortaya çıkardığını anlattı.

Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Esasında bu zirai don bir şeyi de ortaya koydu. Artık bu meselenin, üreticinin risklere karşı güvence sisteminin, bütüncül yaklaşımla ele alınması lazım. Yani 'bu sene zirai don oldu, dolu oldu, seneye sigorta yaptırayım' değil. Bu meselenin, üreticinin kendi inisiyatifine bırakılmayacak bir çerçevede ele alınması lazım. İster meyve, isterseniz tarla bitkisi üretiyor olayım, o yıl içerisinde, iklim değişikliği gerçeği karşısında ürettiğimiz üründen belli bir geliri alabilmeyi garanti ediyor olmamız lazım. Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu ve çalıştayda ortaya çıkan sonuç, bir DASK, bir trafik sigortası mantığıyla, en azından riskin bir bölümünün mutlaka zorunlu olarak güvence altına alındığı bir sistemi inşa etmemiz gerektiği."

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu'nun gelecek hafta son kez değerlendirme toplantısı yapacağının bilgisini veren Korkmaz, komisyonun yasal olarak da çalışma süresinin dolmak üzere olduğuna işaret etti.

Toplantıda hazırlayacakları rapor için son bir değerlendirme yapacaklarını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şu anda, akademisyenlerden ve Meclis'imizin uzmanlarından oluşan bir ekiple beraber rapor taslağının çerçevesini çizdik ve önemli ölçüde ilerledik. Önümüzdeki bir ay içerisinde de nihai raporumuzu hazırlamış ve Meclis'imize sunmuş oluruz. Biz burada artık bu meselenin ülke gündeminden düşürmeyecek, yeni çalışmaların zemininin oluşturulmasını sağlayacağız. Yasal değişiklikler, TARSİM sigortasının yeniden yapılanmasından tutun da tarımla, tarımsal üretimle ilgili ortaya çıkabilecek olan yeni ihtiyaçlara yönelik mevzuat çalışmalarının da altlıklarını ve kanun önerilerini buradan çıkartmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu sözcüsüyüm. Komisyon başkanımız Vahit Kirişci hoca ile de görüşüyoruz. Zirai don, iklim değişikliği meselesini TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu nezdinde bu sene çalışacağımız başlık olarak da bir gündem haline dönüştüreceğiz."

