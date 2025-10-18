Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketiyle Küresel Adım

YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
MEB'den Din Dersi Öğretmenleri için uzmanlaşma adımı
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'Milli Parklara Otel Yapılacak' iddialarına yalanlama
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Rezan Epözdemir'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Altın durdurulamıyor! Kilogramı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Lise eğitimi yeniden yapılanıyor: Rapor Erdoğan'a sunuldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketiyle Küresel Adım

Çevre Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin insan merkezli diplomaside küresel bir adım olduğunu vurguladı. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını ve atık yönetimi hedeflerini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 15:19, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 15:18
Yazdır
Bakan Kurum: Sıfır Atık Hareketiyle Küresel Adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık hareketi medeniyetimizden aldığımız ilhamla, insan merkezli diplomaside çığır açan, küresel bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kurum, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle Hilton Bomonti'de düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun Bakanlar Oturumu'nda konuştu.

İklim Diplomasisinde Tarihi Adım

Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, Pasifik Adaları'ndan Akdeniz'e kadar çok geniş bir coğrafyadan gelen ülke temsilcileriyle, iklim diplomasisinde tarihi bir adım daha attıklarını belirten Kurum, gün boyu sürecek ülke beyanlarıyla dünyayı koruma kararlılığını kayıt altına alacaklarını söyledi. Gelecek nesillerin yarınlara umutla bakmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Kurum, sıfır atığın iklim kriziyle mücadelenin olmazsa olmazı ve sürdürülebilirliğin anahtarı olduğunu kaydetti.

İklim Krizinin Etkileri ve Sıfır Atık Hareketi

Bu salonda farklı ülkeleri temsil ettiklerini ancak aynı sorunla mücadele edildiğinin altını çizen Kurum, "Çünkü iklim krizinin yıkıcı etkilerini, azalan biyolojik çeşitlilik, kirlenen su kaynakları, artan kuraklık ve aşırı hava olaylarını hep birlikte birebir yaşıyoruz. Eski üretim biçimlerinin bitmesi gerektiğini, geçmiş tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Zira bu üretim-tüketim sisteminde her yıl milyarlarca ton atık üretiyor, sürdürülebilirliği çıkmaza sokuyoruz." diye konuştu.

Küresel Atık Yönetimi ve Türkiye'nin Rolü

Murat Kurum, BM Çevre Programı'nın yayımladığı, 2024 tarihli "Küresel Atık Yönetimi Görünümü Raporu"na göre dünyada her yıl 2,1 milyar ton şehirsel atık üretildiğini aktardı. Dünyada üretilen atıkların, doğanın kendini yenileme kapasitesini nasıl zorladığını net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

  • "Hepimiz el birliği yaparak çözüm geliştirme hızımızı bir an önce atık üretme hızımızın üstüne çıkarmalıyız."
  • Türkiye olarak, tam da bu bilinçle hareket ediyor, doğanın verdiği alarmı duyuyoruz.
  • İklim krizinin sebebi olmamamıza rağmen, küresel atıkta çok az olan etkimize rağmen büyük bir sorumluluk alıyoruz.
  • Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan "Sıfır Atık Hareketi", bu sorumluluk duygumuzun en büyük kanıtıdır.
  • Medeniyetimizden aldığımız ilhamla, insan merkezli diplomaside çığır açan, küresel bir adımdır.

Sıfır Atık Hareketinin Uygulamaları

Bakan Kurum, yürüttükleri çevre, şehircilik ve iklim politikalarının tamamında 'Sıfır Atık' hareketinin izinin olduğunu vurgulayarak, tüm bakanlarla Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığını hep birlikte yansıttıklarını belirtti.

Doğa Koruma ve Geri Dönüşüm Çalışmaları

"Denizlerimizi, göllerimizi ve akarsularımızı koruyor, havza bazlı doğa koruma planları yapıyoruz" ifadesini kullanan Kurum, İklim Kanunu'na uygun şekilde bakanlıkların kendi alanlarıyla alakalı bu hedefi yakalamak için var gücüyle çalıştığına işaret etti.

  • 'Sıfır Atık' hareketiyle atıkları geri kazanıp ekonomiye katkı sunuluyor.
  • Sera gazı emisyonu düşürülüyor.
  • Plastik poşet kullanımında ve atıkların geri dönüşümünde en alt seviyeye iniliyor.
  • 'Sıfır Atık Mavi Projesi' yürütülüyor.
  • Dip çamuru temizliğinden kıyı düzenlemelerine kadar çeşitli projeler uygulanıyor.

Gelecek Hedefler ve Yeşil Dönüşüm

Kurum, atık sektöründeki hedefleri gün geçtikçe ileriye taşımaya devam ettiklerini, önümüzdeki 10 yıl sürecinde atık sularda yeniden kullanım oranını yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. İklim değişikliğinin etkilerini artık tüm dünyanın net bir şekilde hissettiğine dikkati çeken Kurum, artan kuraklıklar ve aşırı hava olaylarının doğal kaynaklara ne kadar daha fazla sahip çıkılması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Sanayide Yeşil Dönüşüm Devrimi

"Sanayide Yeşil Dönüşüm" devrimi başlamıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kaynakların daha verimli kullanılması adına bu projeleri çok önemsediklerini belirterek şunları kaydetti:

  • Düzenli depolama sahalarına giden tüm atıkları ayrıştırmak üzere çalışmalar yürütülüyor.
  • 2053 yılına gelindiğinde belediye atıklarının tamamında geri kazanım oranının yüzde 70'e çıkarılması hedefleniyor.
  • 'Türkiye Yüzyılı' kapsamında 'Sanayide Yeşil Dönüşüm' devrimi başlamıştır.
  • Yeni İklim Kanunu ile sanayide yeşil dönüşüm standardı getiren yönetmelikler uygulanıyor.
  • 'Ulusal Katkı Beyanı' ve 'Yeşil Kalkınma Vizyonu' ile '2053 net sıfır' hedefine kararlılıkla ilerleniyor.
  • Bu mücadelenin yalnızca bir ülkenin değil, tüm dünya ülkelerinin ortak gayretiyle başarıya ulaşacağı vurgulanıyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber