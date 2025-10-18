Aziz Yıldırım'dan Koç'a: Beni unut
Fenerbahçe eski başkanları Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında, kürsü konuşmaları sonrası diyalog dikkat çekti. Kürsüde kendisinden bahsetmesi üzerine, "Beni unut" diyen Yıldırım'a Koç, "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" yanıtını verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 15:32, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 15:34
Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.
Allah yardımcınız olsun
Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmasının ardından Başkan Sadettin Saran ve yönetiminin elini sıkarken, yerine geçtiği esnada Ali Koç'un yanına gitti.
Kürsüde kendisinden bahsetmesi üzerine, "Beni unut" diyen Yıldırım'a Koç, "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" yanıtını verdi.
Aziz Yıldırım da, "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?" diyerek yanağını sıktı ve oturduğu yere doğru ilerledi.