Ekrem İmamoğlu'nun savcılara hakaret davası düştü
23 Mart'taki sorguda savcılara yönelik sözleriyle İmamoğlu'nun davası, ön ödeme sayesinde başlamadan sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 15:45, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 15:48
İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce 23 Mart'taki hakimlik sorgusunda soruşturma savcılarına yönelik sözleri suça konu sayılmış hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenlenmişti.
Kabul edilen iddianameyle birlikte 22 Ekim'de Silivri'de İmamoğlu hakim karşısına çıkacaktı.
Ancak İmamoğlu cephesinin hakaret suçuna ilişkin ön ödeme yapmasıyla birlikte, yargılama başlamadan davanın düşürülmesine karar verildi