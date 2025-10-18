Polise sopayla saldıran sürücü tutuklandı

Kahramanmaraş'ta otomobilinde abartılı egzoz bulunduran Ö.B. (34), kendisini durdurmak isteyen polise sopayla saldırdı. Olay, Madalyalı Kavşak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ö.B., trafik polisinin 'dur' ihtarına uymadı ve daha sonra aracını durdurup inerek sopayla polise saldırdı. Yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen yunus polisleri tarafından gözaltına alınan Ö.B., polis merkezine götürüldü ve aracı otoparka çekildi.

Olayın Detayları

Aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

ele geçirildi. Ö.B.'ye şu gerekçelerle 20 bin lira ceza kesildi: Polisin uyarılarına uymamak Aracında abartılı egzoz bulundurmak Yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak

kesildi: 'Uyuşturucu bulundurmak' suçundan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce hakkında işlem başlatıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından 'Görevli memura mukavemet' suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kameralara Yansıyan Olay

Olay anı, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirildi ve güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.



