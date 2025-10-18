Oltaya insan kafatası takıldı
İzmir'de balık tutarken oltasına insan kafatası takılan vatandaş, büyük şok yaşadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 16:55, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 16:57
İzmir'in Konak ilçesinde balık tutan bir kişinin oltasına takılan insan kafatası, inceleme için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda oltasını denizden çeken vatandaşın kancasına kafatası takıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından incelenen ve deforme olduğu belirlenen kafatası, kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.