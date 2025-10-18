DEM partili vekil özür diledi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, katıldığı bir programda Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında geçen ve eleştirilere neden olan "genç cesetler" sözü hakkında açıklamalarda bulundu.

Koçyiğit, sözün bir hakaret kastıyla söylenmediğini, tartışmanın harareti ve gürültü patırtı ortamında "sehven" (yanlışlıkla) ağzından çıktığını belirtti. Vekil, konuşmasının bütününün aslında "yaşam üzerine" ve "ölüm siyasetinin son bulması" üzerine kurulu olduğunu savundu.

"Amacımız Ölüm Siyasetini Sonlandırmak"

Gülistan Kılıç Koçyiğit, söz konusu ifadenin Meclis'teki hararetli bir tartışma sırasında, arkadan başlayan gürültüler ve tansiyonun yüksekliği nedeniyle ağzından kaçtığını ifade etti. Vekil, "Bu sözden dolayı incinen herkese, her kesime yönelik çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Asla öyle bir kasıt yoktur. Orada gerçekten sehven çıkmış bir sözcük. Bir hata sonucu söylenmiş bir şey" diyerek kamuoyundan özür diledi. Koçyiğit, konuşmasının tamamına bakıldığında, amacın "yaşam üzerine, insanların yaşaması üzerine, artık ölümün kutsanmaması, ölüm siyasetinin son bulması üzerine" bir mesaj vermek olduğunun açıkça görüleceğini belirtti.







