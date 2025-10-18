CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!

Ceza İnfaz Kurumları ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), hükümlü ve tutukluların aileleriyle gerçekleştirdiği görüntülü görüşmelerin sosyal medyada izinsiz paylaşılması ve kamuoyunda infiale yol açması üzerine yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

CTE, 5275 Sayılı Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tanınan görüntülü iletişim hakkının amacının mahremiyeti korumak ve disiplini sağlamak olduğunu vurguladı.

Kurum, bugüne kadar 1,2 milyondan fazla kişiye bu hakkın tanındığını, ancak bu hakkın kamuoyuna yansıyan kötüye kullanım şekillerine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İletişim Hakkının Amacı ve Kapsamı

CTE'nin açıklamasına göre, hükümlü ve tutuklulara tanınan görüntülü iletişim hakkı, 5275 sayılı Kanun'un 66. maddesi ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 74. maddesi uyarınca sağlanmaktadır. Bu uygulamanın temel amacı; hükümlü ve tutukluların aileleri, çocukları ve sosyal çevreleri ile sınırlı ve kontrollü bir şekilde iletişimlerini sürdürmelerini sağlamaktır. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana 895.487 hükümlü ve tutuklu ile 1.292.345 yakınına 373.543.107 görüşme hakkı tanınmıştır.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Sert Uyarı

Genel Müdürlük, sağlanan bu hakkın kötüye kullanılabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu durumun kamuoyuna yansıyan görüntülerle tespit edildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Verilen bu hakkın kamuoyunun adalet duygusuna zarar verici ya da üçüncü şahısları rahatsız edici şekilde kullanımına müsamaha gösterilmemektedir" denildi.

CTE, tespit edilen her türlü kötüye kullanıma karşı sert cezai tedbirler uygulanacağını bildirdi. Bu kapsamda, kişi eylemine uygun bir cezaya çarptırılacak ve içerisinde iletişim yasağını da barındıran disiplin cezaları verilecektir. Ayrıca görüntülü iletişim altyapısı derhal başka bir kuruma sevk edilerek değiştirilecektir.

Açıklamada, ceza infaz kurumlarının hiçbir hükümlü veya tutuklunun, kuralları ihlal eden ya da kamuoyunu rahatsız ederek adalet algısına zarar verebilecek herhangi bir davranışta bulunmasına kesinlikle izin vermeyeceği vurgulandı. Kurumlar, kuralları açık, sınırları belirli ve bu kuralların herkes için eşit, tarafsız ve adil biçimde uygulandığı özel alanlardır. Hiçbir koşulda kurum disiplini ve saygınlığını zedeleyebilecek davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizildi.



