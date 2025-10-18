2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!

CTE, görüntülü görüşme hakkının kötüye kullanımıyla ilgili sert açıklama yaptı. Sosyal medyada izinsiz paylaşımlara karşı cezai tedbirler geliyor!

Haber Giriş : 18 Ekim 2025 17:48
Ceza İnfaz Kurumları ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), hükümlü ve tutukluların aileleriyle gerçekleştirdiği görüntülü görüşmelerin sosyal medyada izinsiz paylaşılması ve kamuoyunda infiale yol açması üzerine yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

CTE, 5275 Sayılı Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tanınan görüntülü iletişim hakkının amacının mahremiyeti korumak ve disiplini sağlamak olduğunu vurguladı.

Kurum, bugüne kadar 1,2 milyondan fazla kişiye bu hakkın tanındığını, ancak bu hakkın kamuoyuna yansıyan kötüye kullanım şekillerine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İletişim Hakkının Amacı ve Kapsamı

CTE'nin açıklamasına göre, hükümlü ve tutuklulara tanınan görüntülü iletişim hakkı, 5275 sayılı Kanun'un 66. maddesi ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 74. maddesi uyarınca sağlanmaktadır. Bu uygulamanın temel amacı; hükümlü ve tutukluların aileleri, çocukları ve sosyal çevreleri ile sınırlı ve kontrollü bir şekilde iletişimlerini sürdürmelerini sağlamaktır. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana 895.487 hükümlü ve tutuklu ile 1.292.345 yakınına 373.543.107 görüşme hakkı tanınmıştır.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Sert Uyarı

Genel Müdürlük, sağlanan bu hakkın kötüye kullanılabileceği ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu durumun kamuoyuna yansıyan görüntülerle tespit edildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Verilen bu hakkın kamuoyunun adalet duygusuna zarar verici ya da üçüncü şahısları rahatsız edici şekilde kullanımına müsamaha gösterilmemektedir" denildi.

CTE, tespit edilen her türlü kötüye kullanıma karşı sert cezai tedbirler uygulanacağını bildirdi. Bu kapsamda, kişi eylemine uygun bir cezaya çarptırılacak ve içerisinde iletişim yasağını da barındıran disiplin cezaları verilecektir. Ayrıca görüntülü iletişim altyapısı derhal başka bir kuruma sevk edilerek değiştirilecektir.

Açıklamada, ceza infaz kurumlarının hiçbir hükümlü veya tutuklunun, kuralları ihlal eden ya da kamuoyunu rahatsız ederek adalet algısına zarar verebilecek herhangi bir davranışta bulunmasına kesinlikle izin vermeyeceği vurgulandı. Kurumlar, kuralları açık, sınırları belirli ve bu kuralların herkes için eşit, tarafsız ve adil biçimde uygulandığı özel alanlardır. Hiçbir koşulda kurum disiplini ve saygınlığını zedeleyebilecek davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizildi.


