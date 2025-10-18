Halı sahada rahatsızlanan üniversiteli genç hayatını kaybetti

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mert Erkek (21), akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken aniden rahatsızlandı. Gencin rahatsızlığının sürmesi üzerine adrese acil sağlık ekipleri sevk edildi. Mert Erkek, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

