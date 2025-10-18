2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Kamu teşebbüslerinin 2026 yatırım hedefi 679,4 milyar lira
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonu düşürmeye odaklandık
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Alman bakan açıkladı: Eurofighter'lar Türkiye'ye gönderilecek mi?
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Bakan Şimşek Washington'da konuştu: 2026'da tek haneli enflasyonu hedefliyoruz
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
Özvar açıkladı: Üniversitede dersler sadeleşiyor, staj süresi uzuyor!
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
Ana sayfaHaberler Dünya

Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!

Mayıs 2024'ten bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı, Filistinlilerin Gazze'ye dönüşüne olanak sağlayacak şekilde yeniden açılıyor. Ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla birlikte bölgede tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 18:24, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 18:25
Yazdır
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze ile Mısır arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nı 7 Mayıs 2024'te işgal etmişti.

Gazze'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı olan Refah, o tarihten bu yana geçişlere kapalıydı.

Filistin'in Mısır Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın Pazartesi yeniden açılacağını açıkladı.

Büyükelçilik, Mayıs 2024'ten bu yana büyük ölçüde kapalı olan sınır kapısının, Mısır'da ikamet eden Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmelerine olanak sağlayacağını belirtti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 170 binden fazla kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze büyük bir enkaza döndü.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber