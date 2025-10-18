Tekneyle kaçış planı bozuldu: 8'i FETÖ sanığı 11 kişi tutuklandı

Ekipler, Kadırga Koyu açıklarında durdurdukları teknede 8 FETÖ sanığı ve onları yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öne sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan yurt dışına çıkış yasağıyla yargılanmaları devam eden kişilerin kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" suçundan yargılamaları süren 8 sanık ile 3 organizatör tutuklandı.

