Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Nar ekşisi imalathanesinde hijyen skandalı!

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine nar ekşisi imalathanesine baskın düzenledi. Hijyen skandalı sonrası işletme kapatıldı, ürünler imha edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ekim 2025 18:59, Son Güncelleme : 18 Ekim 2025 19:04
Nar ekşisi imalathanesinde hijyen skandalı!

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir nar ekşisi imalathanesinde denetim yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Çağlar Yaşar'ın da katıldığı denetimlerde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı skandal görüntüler ortaya çıktı.

Nar ekşisi imalathanesinde skandal görüntüler: İşletme kapatıldı, ürümle rimha edildi - 1Sağlıksız üretim tepki çekti

Denetimlerin ardından imalathanenin üç gün süreyle kapatılacağını belirten Yaşar, "Tekrarı halinde yaptırımlar daha ağır olacak. Bütün denetimler sık sık devam edecek, gıda ürünleri üreten yerler titizlikle denetlenecek" diye konuştu.


