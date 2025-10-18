Amasya'daki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Osman K.'nin kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Karayollarına ait Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, kayınbiraderleri Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt hayatını kaybederken, sürücüler Nevzat K. ve Osman K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Süleyman, Nihat ve Şahin Kurt kardeşler ile enişteleri Şaban Geyik, son yolculuklarına uğurlandı.

