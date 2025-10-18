Aslan, Leroy Sane ile kükredi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Maç 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi. Sarı kırmızılı ekip bu skorla puanını 25 yaptı.

SANE DUBLE YAPTI

Sarı kırmızıların golleri Sane'den geldi. İstanbul Başakşehir'e iki gol atan Sane, Ağustos 2023'ten (Werder Bremen-Bayern Münih) bu yana duble yaptığı ilk deplasman maçını oynadı.

Başakşehir'in tek golü ise Shomurodov kaydetti.

2 ÖNEMLİ İSİM OYNAMADI

Galatasaray'da Davinson Sanchez kart cezası, Wilfred Singo ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

15' Galatasaray'da Eren Elmalı sarı kart gördü

35' Abdülkerim Bardakcı'ya sarı kart çıktı

37' Sarı kırmızılı ekip 37 dakikada 5 sarı kart gördü: Günay Güvenç ve Kaan Ayhan sarı kart gördü

45+3 Galatasaray, Sane'nin golüy 1-0 öne geçti.

İKİNCİ DEVRE

47' Başakşehir'in Eldor Shomurodov ile bulduğu gol "VAR" incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

59' Shomurodov'un golüyle Başakşehir beraberliği yakaladı

61' Sane'nin golüyle Galatasaray skoru yeniden 2-1'e getirdi

73' Galatasaray'da Eren yerine Jakobs, Sara'nın yerine Lemina, Icardi yerine Osimhen, İlkay yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu

83' Osimhen'in şutu direkten döndü

85' Galatasaray'da Leroy Sane yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu

90' Maç sona erdi



