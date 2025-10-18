'Atilla Karaoğlan, İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, "İki takım için en büyük zorluk... Atilla Hoca... İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. "Cimbom" bu sürede sadece geçen haftaki Beşiktaş derbisinden beraberlikle ayrıldı. Başakşehir'i daha önceden şampiyon yapmış olan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, iyi bir iş çıkarttıklarını söyledi.

Deplasmanda alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Zemin çok kaygandı"

"İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Baştan çözemesek de sonra ürettik. Zemin çok kaygandı, iki takım için de zordu. Ürettik, ilk yarı sonlarına doğru skoru bulduk. İkinci yarı ofansif anlamda rakibin hamleleri oldu. Çok fazla sarı gördük ilk yarıda. Bu da riskli duruma soktu oyuncularımızı.

Bugün daha dinlenmiş, bizle daha çok çalışmış arada oyuncularla başladık. 70'te değişiklikler yaptık. Rakibimizin zorlamaları oldu ama net kaçırdığımız pozisyonla vardı. 3'ü bulup maçı bitirebilirdik. Gol beklentimiz, rakip ceza sahada topla buluşmalarımız iyiydi. Bu dönem için çok fazla değişiklik vardı 11'de. Buna rağmen iyi iş çıkardık.

"Leroy Sane'den beklentimiz çok yüksek"

Leroy Sane'den beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Bu maç öncesi Leroy çok hazırdı. Antrenman performansıyla, bugünkü performansı birebir eşleşti. Adaptasyon süreci yaşadı. Bir sonraki maç için gerçekten bu galibiyet moral oldu, bir yandan da birçok oyuncumuz dinlenmiş, daha az süre alan oldu. Milli takımda yıprananlar oldu. Genel anlamda olumlu bir maç.

"Bodo'nun etkili ve üreten oyuncuları var"

Bugün gündüz maç vardı Bodo'nun, deplasmanda 5-2 kazandılar. İzledim o maçı. İyi takım. Topla iyi işler yapıyorlar. 4-3-3'te çok etkililer. Bugün de 4-3-3'e karşı oynadık. İki maç arasında fark olacaktır. Bodo'nun etkili ve üreten oyuncuları var, tehlikeliler. İÇ saha ve deplasman maçları arasında farklılıklar var, iç sahaları sentetik. Genç, oturmuş bir takımları var. İlk maçı kazanamadık, Liverpool'dan 3 puan aldık, buradan 3 puan almak çok büyük avantaj getirecek. Kazanmaya odaklanacağız. Geçen Liverpool maçında muhteşem bir taraftar vardı. Biz oyunu doğru oynadıkça, taraftarla bütünleştikçe muhteşem işler çıkartıyoruz. Taraftarımızla aynı coşkuyu yaşayıp, aynı açlık ve istekle maçı kazanmak."



