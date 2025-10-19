İslami değerlerle alay eden Ulaş Can Güleç gözaltına alındı

Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İslami değerlerle alay eden Ulaş Can Güleç gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 'Haymatlos' isimli bir mekanda çarşaf giyerek "Orta Doğu'dan gelen gayet helal bir kadınım" diyerek Müslüman kadınlarla alay eden ve çarşaf giyerek Ankara sokaklarında ODTÜ Fizik öğrencisi Ulaş Can Güleç gözaltına alındı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 01:13, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 01:19
Yazdır
İslami değerlerle alay eden Ulaş Can Güleç gözaltına alındı

Ankara'da, 'Haymatlos' isimli bir mekanda sahneye çıkan ve Müslüman kadınlarla alay eden Ulaş Can Güleç adlı şahıs gözaltına alındı Ulaş Can Güleç adlı kişi mekan yaptığpı gösteride ""Orta Doğu'dan gelen gayet helal bir kadınım. Gözlerimle insanları azdırdıysam özür dilerim" sözleriyle büyük tepkiye yol açtı.

Ulaş Can Güleç adlı kişinin İslami değerlerle alay eden sözlerinin sosyal medyada paylaşılması sonrasında, 'Haymatlos' isimli mekanın önünde bir araya gelen öfkeli kalabalık slogan atıp "Bu topraklarda İslam'ı, tesettürünü, hanımını, erkeğini bu pisliklere dalga konusu yaptırmadık, yaptırmayacağız." dedi.

Ulaş Can Güleç gözaltına alındı

ODTÜ Fizik öğrencisi Ulaş Can Güleç dün akşam saatlerinde gözaltına alındı

Haymatlos adlı mekandan açıklama

'Haymatlos' isimli mekanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplumun bir kesimini rahatsız edecek şekilde algılanan performanstan dolayı büyük üzüntü duyulduğu, gösterinin işletme yönetiminin bilgisi veya onayı dışında gerçekleştiği belirtilerek "Duygularını incittiğimiz tüm kişi ve topluluklardan içtenlikle ve samimiyetle özür diler, benzer durumların bir daha yaşanmaması adına gerekli önlemleri aldığımızı kamuoyuna bildiririz" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber