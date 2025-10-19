Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Servis aracı yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı
Kara Yollarında Yeni Hız Sınırları ve Levha Düzenlemesi
Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanan asker şehit oldu
Uygulama Yapan Polise Araç Çarptı, Sürücü Gözaltında
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Sahte diploma çetesinin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı
EGM'den 'promosyon ihalesi' açıklaması: Canlı yayınlanacak
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınan ünlülerin sonuçları çıktı
Hakan Fidan: Erdoğan'ı kaç defa uykusundan uyandırdık

Özel bir TV kanalına konuk olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazifesine bağlılığını övgüyle anlatan Fidan, "Bütün bir yıl sürekli vazifeyle meşgul olur. Acil konular olur gece uyandırmamız gereken. Bunu kaç defa yaptım bilmiyorum. Kendisini kaç defa uykusundan uyandırdığımı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vazifesine aşık bir insan olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Geçen gece Burhanettin Bey ile konuşuyoruz acaba hangimiz arayalım diye. Geçen yine aradık ve uyandırdık. Vazifesine aşık bir insan. Bir defa bile bir insan açmamazlık etmez mi?" ifadesini kullandı.

"BÜTÜN BİR YIL VAZİFESİYLE MEŞGUL"

"Tayyip Erdoğan artık bir marka oldu tüm dünyada. Şimdi Cumhurbaşkanımız bugün de il kampında sordular. Bir defa 24 saat vazifesiyle meşgul olması inanılmaz bir özellik. 7/24, bütün bir yıl sürekli vazifeyle meşgul olur ve hiçbir zaman için of demez, hangi konuyu götürürseniz, ne zaman götürürseniz zamanı mı sırası mı asla demez. Kendisinin bizi araması bize daha çok dokunuş eden bir şey."

"Bizi zorlayan şu oluyor çoğu zaman istihbarattayken daha fazla oluyordu. Acil konular olur gece uyandırmamız gereken. Bunu kaç defa yaptım bilmiyorum. Kendisini kaç defa uykusundan uyandırdığımı. Muhakkak açar ve hiçbir zaman için de ben niye uyandım demez.

"BİR İNSAN BİR DEFA BİLE AÇMANAZLIK ETMEZ Mİ?"

"Devlete ait bilginin küçüğü, büyüğü olmaz hepsini aynı ihtimamla dinler, talimatını verir, iradesini koyar. Kendisi arar da, kendisi daha çok aranır. Biz açıkçası şey oluruz bu kadar çok çalışan bir lideri bir de üstüne üstlük biz rahatsız edeceğiz. Geçen gece Burhanettin Bey ile konuşuyoruz acaba hangimiz arayalım diye. Geçen yine aradık ve uyandırdık. Vazifesine aşık bir insan. Bir defa bile bir insan açmamazlık etmez mi?"

