Zonguldak'ta bir kişi tartıştığı eski gelinini öldürdü
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, tartıştığı eski gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 07:11, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 07:12
Perşembe beldesinde H.D. (71), tartıştığı eski gelini G.K'ye (43) av tüfeğiyle ateş etti.
G.K, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan G.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli H.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.