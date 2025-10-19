Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Ana sayfaHaberler Eğitim

Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın zorunlu lise eğitimini yeniden yapılandırmak için hazırladığı ve kabineye sunduğu 2+2 modeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan onay alamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Taslak üzerinde biraz daha çalışın" talimatını vermesinde, özellikle Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporu etkili oldu. Raporda, 2+2 modelinin dezavantajlı bölgelerde eğitimde dışlanma ve okulu erken terk etme gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca, 4+4+4 sisteminde yaşanan öğretmen norm fazlalığı endişesi de kararda rol oynayan faktörler arasında yer aldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 07:45, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 07:46
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı

Kamuoyunda uzun süredir konuşulan"zorunlu eğitimin kısaltılması" önerisi hem olumlu hem de eleştirel yönleriyle çok tartışılıyordu. Bütün bu görüşlerden yola çıkan Milli Eğitim Bakanlığı, yeni lise modeli için bir rapor hazırlayarak kabinede sunum yaptı.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; bakanlığın kabinede önerdiği model 2+2 şeklinde... Öğrenciler, ilk iki yılı tamamladıktan sonra isterlerse eğitimlerine son verip temel diploma alabilecek, tercih edenler kalan iki yılda mesleki ya da akademik eğitime yönelebilecekti. Böylece sistem, eğitimi iki yıla düşürmeyi değil, öğrencilerin yeteneklerine göre yönlendirilebileceği esnek bir yapı kurmayı amaçlıyordu.

BİRAZ DAHA ÇALIŞILSIN

Kabinede yapılan sunumun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Taslak üzerinde biraz daha çalışın" dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı almasında eğitimci ve sendikaların eleştirilerinin yanı sıra özellikle Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun sunduğu değerlendirme raporunun etkili olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Politikaları Kurulunun sunduğu raporda 2+2 modelinin, özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitimde dışlanma ya da okulu erken terk etme gibi olumsuz sonuçlar doğabileceği uyarısı yapıldı.

NORM FAZLALIĞI ENDİŞESİ

Bunun yanı sıra 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçildiğinde, yani ilkokul eğitiminin beş yıldan dört yıla inmesinden dolayı 42 bin 500 sınıf öğretmeni norm fazlası olmuştu. Benzer bir durumun yaşanacağı ve öğretmenlerin etkilenme ihtimali endişesi dile getirildi. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yani yeni müfredatının uygulanmasında ikinci eğitim öğretim yılına yeni girilmişken, atılan yeni adımların, yapılan yeni düzenlemelerin tam olarak oturması için çalışmaların bir süre daha devam etmesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirdiği zoom toplantısında da benzer eleştirileri ifade ettiği ve "Süre ve biçimin değil; nitelik ve anlam tartışılmalı" dediği öğrenildi.

Öte yandan Eğitim Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi durumunda yeni lise modeli için bir rapor çalışması yapacaklarını da belirtti.

