Togg'a 5G'yi geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G teknolojisinin Türkiye'deki yaygınlaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koç, Togg'un bağlantı hizmetlerini Turkcell'in sağladığını belirterek, "Yakın zamanda Togg'a 5G'yi getireceğiz" dedi. 5G'nin 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye genelinde kullanıma sunulacağını ve yükleme hızlarının 200 megabayta çıkacağını ifade etti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 08:14, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 07:46
Türkiye'de 5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte Togg, bu teknolojiyi destekleyen ilk yerli araç markalarından biri olacak. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, bir TV kanalında yaptığı açıklamada 5G teknolojisinin Togg'da da kullanılacağını söyledi. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un bağlantı ve güncelleme hizmetlerinin Turkcell tarafından sağlandığını belirten Koç, "Yakın zamanda Togg'a 5G'yi getireceğiz. Ancak asıl önemli olan 5G'nin fabrikalarda kullanılması. Her fabrikaya özel 5G altyapısı kurulabilecek" dedi. Koç'un bu açıklamaları 5G'nin fabrikalarda kullanılması, Togg'un üretim tesislerinde de benzeri teknoloninin kullanılması anlamına geleceği şeklinde de yorumlandı.

YÜKLEME HIZI 200 MEGABAYTA ÇIKACAK

5G teknolojisinin Türkiye'de 1 Nisan 2026'da kullanıma sunulacağını ve an itibariyle bütün şehirlere 5G sinyali vereceklerini ifade eden Koç, "5G'de en yüksek kapasiteye sahip şirketiz. Bir baz istasyonu milyonlarca bağlantı sağlayacak. Türkiye'de 5G uyumlu telefon oranı yüzde 20 seviyesinde" dedi. Koç, "Süperbox ile kablolu bağlantılar arasında hız farkı olmayacak. Yükleme hızlarını 200 megabayta kadar çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

HAYATIMIZDA YENİ ÇAĞ AÇILIYOR

Koç, sanayi ve üretim sektörü için de büyük önem taşıdığını belirterek, "Artık kullandığımız birçok cihaz internete bağlı. 5G, bu ekosistemi desteklemek için geliştirildi" dedi. Koç, giyilebilir teknolojilerden uzaktan kontrollü robotlara kadar birçok alanda düşük gecikmeli bağlantı sayesinde önemli gelişmeler yaşanacağını kaydetti. Sağlık sektörüne de değinen Koç, "İstanbul'daki bir doktorumuz İzmir'de bir ameliyatı gerçekleştirebilecek. Arama kurtarma robotları uzaktan kontrol edilebilecek" şeklinde konuştu.

KİŞİYE ÖZEL TARİFE DÖNEMİ

Genel Müdür Ali Taha Koç, Turkcell'in yapay zekayı aktif kullandığını belirterek, "Turkcell için yazılan beş kodun biri artık yapay zeka tarafından yazılıyor. 38 milyon müşterimiz için esnek ve optimum tarifeler oluşturacağız. Bu tarifeler tamamen yapay zeka tarafından kişiye özel hazırlanacak. Gigabaytlar arası transferlerde getireceğiz" dedi.

TÜRKİYE'YE 30 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Turkcell olarak Türkiye'ye son 30 yılda 30 milyar doları aşan bir yatırım yaptıklarını belirten Koç, "Biz kendimize Türkiye'nin Turkcell'i diyoruz. Yatırımlarımızın devam edeceğini söyleyebiliriz. Şu an 5 bin 300 çalışanımız var. Call center şirketimizde 15 bin, bayilerimizde ise 30 bin. Toplam olarak 50 bin kişilik bir aileyiz" dedi.

