Kapımızdaki tehlike: Çocuklar dilsel olarak fakirleşiyor!

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kapımızdaki tehlike: Çocuklar dilsel olarak fakirleşiyor!

Enstitü Sosyal, dijitalleşmenin çocukların dil yeteneklerini fakirleştirdiği gerçeğinden yola çıkarak, 6-10 yaş arası çocukların sözcük dünyasını ortaya koyan "İlkokul Çocuklarının Söz Varlığı Projesi"ni tamamladı. 10 milyondan fazla sözcüğün analiz edildiği projenin sonucunda, çocukların aktif söz varlığının 11 bin 150 sözcük olduğu belirlendi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 09:00, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 08:55
Yazdır
Kapımızdaki tehlike: Çocuklar dilsel olarak fakirleşiyor!

Hızla gelişen teknoloji, sosyal medya, her alanda artan dijitalleşme, yapay zeka uygulamalarının gün geçtikte hayatımıza daha çok girmesi konuşma yetilerimizi de etkiliyor, dil dağarcığımızı fakirleştiriyor. Özellikle çocuklar dijitalleşmenin etkisiyle dilsel olarak fakirleşiyor, kendilerini ifade etmekte zorlanıyor.

Bu noktadan yola çıkan Enstitü Sosyal, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 6-10 yaş arası çocukların sözcük dünyasını bilimsel olarak ortaya koyan İlkokul Çocuklarının Söz Varlığı Projesi'ni tamamladı. Kasım 2024-Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen proje, 10 milyondan fazla sözcüğün analiz edilmesiyle ülkenin ilk kapsamlı çocuk dili derlemesini ortaya çıkardı.

11 BİN 150 SÖZCÜK

Proje kapsamında çocukların günlük yaşamda, okulda ve dijital dünyada karşılaştıkları kelimeler sistematik biçimde incelendi. Sonuçta 11 bin 150 sözcük, 130 kavram alanına ayrılarak çocukların dil ve düşünce dünyasına dair kapsamlı bir tablo oluşturuldu.

Proje dün Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan programla tanıtıldı. Programın açılış konuşması Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan tarafından gerçekleştirildi. Armağan, "Bir çocuğun sınırlı bir söz varlığı ile büyümesi onu akademik, sosyal, duygusal pek çok alanda akranlarından geride bırakıyor. Her çocuğumuzun bilişsel gelişimine uygun zenginlikte söz varlığı ile büyümesi en temel hakkı" dedi.

Dil bilimci Dr. Ümit Atlamaz "Yapılan bir araştırmaya göre, günde beş kitap okuyan bir çocuk, diğerlerine kıyasla yaklaşık üç milyon daha fazla sözcükle karşılaşıyor. Günde yalnızca bir kitap okuyan çocuk bile en az 290 sözcükle temas ediyor. Bu durum, erken yaşta okuma alışkanlığının dil gelişimi üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor'' diye konuştu.

CEYDA KARAASLAN

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber