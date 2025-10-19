Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Reklam Kurulu'ndan çocukları hedef alan reklamlara sıkı denetim

Reklam Kurulunun, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğü, bu alandaki ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uyguladığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 09:54, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 10:13
Reklam Kurulu'ndan çocukları hedef alan reklamlara sıkı denetim

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesinin, ticari reklamların genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olması gerektiğini hükme bağladığı anımsatıldı.

Aynı madde kapsamında, "Tüketiciyi aldatıcı, tecrübe ve bilgi noksanlığını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici" reklamların yapılamayacağının açıkça belirtildiği vurgulanan açıklamada, "Bu hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile reklamcılık faaliyetlerine ilişkin etik ve hukuki sınırlar detaylı biçimde belirlenmiştir. Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerinde Esas İlkeler Yönetmeliği'nin 'Temel İlkeler' başlıklı maddesinde, reklamların genel ahlak ve kamu düzenine uygun olması, kişilik haklarını ihlal etmemesi, hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifadeler veya görüntüler içermemesi zorunluluğu getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aynı yönetmeliğin "Haksız Ticari Uygulamalar" başlıklı maddesinin de yaşları, deneyim eksiklikleri veya zihinsel, fiziksel zaafları nedeniyle özel korunmaya ihtiyaç duyan tüketici gruplarının ekonomik davranış biçimlerinin, bu grubun ortalama bir üyesi dikkate alınarak değerlendirilmesini esas aldığı belirtildi.

- Çocukların korunması, hukuki ve vicdani bir zorunluluk

"Çocuklara Yönelik Reklamlar" başlıklı maddenin de çocukları etkileyen veya çocuklara yönelik hazırlanmış reklamlara özel hükümler içerdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamda, çocukları tehlikeli durumlara yönlendiren, aşırı tüketime teşvik eden, gelişim düzeylerini istismar eden her türlü reklam faaliyeti yasaklanmıştır. Bu kurallara aykırı davranan reklam verenler, ajanslar veya mecra kuruluşları hakkında Reklam Kurulu tarafından, reklam durdurma, aynı yöntemle düzeltme, idari para cezası, gerekli görülmesi halinde üç aya kadar tedbiren durdurma yaptırımları uygulanabilmektedir. Aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi durumunda ise erişimin engellenmesi kararı alınabilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Kurulun, çocukların korunmasına yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında idari süreçleri yürütmeye kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığının, çocukların ticari istismardan korunmasını toplumsal sorumluluk alanının en önemli başlıklarından biri olarak gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor, bu alandaki ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uyguluyor. Reklam faaliyetlerinde dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve çocukların korunması, hem hukuki hem vicdani bir zorunluluktur. Ticaret Bakanlığı olarak çocukları hedef alan, gelişimlerini olumsuz etkileyen veya tüketim alışkanlıklarını istismar eden her türlü reklama karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

