Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 21 Ekim Salı günü başlayacak. Meclis'in bu haftaki en önemli gündem maddeleri arasında Lübnan, Irak ve Suriye'ye asker gönderme sürelerinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Sayıştay üyeliği seçimi ve turizmi düzenleyen kanun teklifi yer alıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 10:30, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 11:14
TBMM Genel Kurulu, bu hafta öncelikle uluslararası güvenlik ve dış politika alanındaki kritik kararları ele alacak:

  • Lübnan Tezkeresi: Lübnan'da görev yapan Türk askerinin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

  • Irak ve Suriye Tezkeresi: Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alınacak.

Sayıştay Üyeliği Seçimi ve Turizmi Düzenleyen Teklif

Tezkerelerin ardından Genel Kurul, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından belirlenen 10 aday arasından Sayıştay Başkanlığına 5 yeni üye için seçim yapacak.

Ayrıca, Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, turizm ve vakıflar alanında önemli düzenlemeler getiriyor:

  • Deprem Bölgesi Desteği: 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acentelerinden bu yıl yıllık aidat alınmayacak ve geçmiş borçları silinecek.

  • Kimlik Bildirimi: Marina, liman, kıyı tesisi, gemi ve deniz turizmi araçlarında konaklayanların kimlik bilgileri ve giriş-ayrılış kayıtları işletmecilerce tutulacak.

  • Kaçak Konaklamaya Ceza: Belgesiz konaklama işletmelerinin elektronik ortamda tanıtım, pazarlama ve satışını yapan ilan sahiplerine her bir ilan için 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

  • Tarihi Alan Genişletme: Çanakkale'deki deniz savaşlarındaki batıkların bulunduğu alan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı sınırlarına alınacak ve bu sınır, Cumhurbaşkanı kararıyla genişletilebilecek.

  • Vakıf Kira Süresi: Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazların azami kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Komisyonlarda Bütçe ve Vergi Görüşmeleri

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise bu hafta bütçe maratonu resmen başlayacak:

  • Vergi Düzenlemeleri: Komisyon, 21 Ekim Salı günü Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

  • Bütçe Sunumu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23 Ekim Perşembe günü Komisyonda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunuş yapacak.

Diğer komisyonlarda ise Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 2024 Yılı Raporunu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise Sincan Ceza İnfaz Kurumları Raporunu ele alacak. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu ise HSK üyeliği için aday belirleme çalışması yapacak.

