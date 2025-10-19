300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı

Rekabet Kurulu'ndan onay bekleniyor



Türkiye akaryakıt sektöründe önemli bir şirket satışı gerçekleşti. 2001'den bu yana faaliyet gösteren Alpet, Zeren Group'tan Nakkaş Holding'e devrediliyor. Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk, bu satın almayla birlikte bölgesel pazardaki etkilerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ekonomim'in haberine göre; Zeren Group ve Nakkaş Holding'in satış sürecinde Rekabet Kurulu onayının beklendiği bildirildi. Onay sürecinin ardından iki grubun iş birliğini farklı alanlara da taşımayı planladığı öğrenildi. Zeren Group, Alpet'le birlikte Atak Madeni Yağlar ve Ecogaz'ı da bünyesine katmıştı. Şirketin uzun vadeli hedefi, Türkiye ve Balkanlar'ın önde gelen akaryakıt dağıtım gruplarından biri olmaktı.

Türkiye genelinde 300'ün üzerinde istasyon bulunuyor



Alpet, 2001'de kurulmasından bu yana Türkiye genelinde 300'ün üzerinde istasyon ve 5 dolum tesisiyle hizmet veriyor. Şirketin Arnavutluk'ta yaklaşık 60 istasyonu bulunuyor ve Türkiye'nin en büyük akaryakıt depolama kapasitelerinden birine sahip.

Zeren Grup ve Nakkaş Holding hakkında



Zeren Group, 1973 yılında Rıdvan Zeren tarafından kuruldu ve enerji ile mobilya sektörlerinde büyümeye devam ediyor. Grup, Zeren Energy, Alfemo ve MYZ Co Charge gibi markalarla faaliyetlerini sürdürüyor. Şirketin yönetiminde Mustafa Yiğit Zeren bulunuyor.

Nakkaş Holding ise 1983 yılında kuruldu ve köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. Öztreyler ve Öz-Çay gibi şirketlerle temelleri atılan holding, bugün petrol, yenilenebilir enerji ve madencilik gibi alanlarda 16 şirketle faaliyet gösteriyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk liderliğinde, Türk Ytong ve Transpet gibi şirketlerle sektörde güçlü bir konumda bulunuyor. Türkiye genelinde 61 akaryakıt ve LPG istasyonu ile hizmet veren grup, Transpet aracılığıyla Türkiye ile Irak'ın kuzeyi arasında petrol ticaretinde önemli bir rol oynuyor.