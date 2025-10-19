Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Yargıtay'dan boşanma davalarına emsal nitelikte karar
Yasadışı bahis operasyonu: Günlük işlem hacmi 5 milyon TL
Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor
Eski tip ehliyetler 1 Kasım'da geçerliliğini yitirecek
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet ve yardımlarda dijital dönüşümü hızlandıran önemli bir adım atarak "Aile Kart" uygulamasını hayata geçirdi. Yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemiyle entegre edilen kart sayesinde vatandaşlar tüm işlemlerini hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecek.

19 Ekim 2025
Bakanlığın "Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda geliştirdiği "Aile Kart", sosyal yardım ve hizmetlerin hak sahibi vatandaşlara ulaştırılmasında kolaylık sağlamayı hedefliyor. Kart, dijital dönüşümün önemli bir parçası olan yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi ile entegre çalışarak işlemlerin daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu olmasını sağlayacak.

Bu yeni sistemle, vatandaşların sosyal hizmet ve yardımlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaşması amaçlanıyor.

İlk Ödemeler Başladı, Kapsam Genişleyecek

"Aile Kart" uygulaması, ilk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin yapılmasıyla kullanıma girdi. Bakanlık, yakın dönemde farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemelerini de bu kart üzerinden vatandaşlara ulaştırmayı planlıyor.

Ayrıca, yerel yönetimlerle yapılacak tam entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanarak sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Kart Nasıl Kullanılacak?

Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemelerini çekmek veya alışverişte kullanmak için geniş bir kullanım ağına sahip olacak:

  • Nakit Çekim: Bankaların ortak kullanımına açık TAM ATM'leri üzerinden nakit çekimi yapılabilecek.

  • Alışveriş: Tüm POS cihazlarında alışveriş için kullanılabilecek.

