Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu

Ana sayfaHaberler Eğitim

ODTÜ URAP Laboratuvarı'nın üniversitelerin akademik performansını esas alan 2025-2026 Türkiye sıralaması yayımlandı. 15 farklı göstergenin kullanıldığı sıralamada, genel kategoride Koç Üniversitesi birinci oldu. Kategori bazlı listelerde ise: Tıp fakültesi olan üniversiteler arasında Koç Üniversitesi (son 4 sıralamada zirvedeki yerini korudu), tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında ise ODTÜ (geçen yılki birinciliğini korudu) zirvede yer aldı. Genel sıralamada Koç'u, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ takip etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 11:18, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 11:20
Yazdır
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) University Ranking by Academic Performance Laboratuvarının (URAP), üniversitelerin akademik performanslarının yer aldığı 2025-2026 Türkiye sıralamasında, tıp fakültesi olan üniversiteler arasında Koç, olmayan üniversiteler arasında ise ODTÜ en iyi üniversiteler seçildi.

Dünyada üniversite sıralamalarını yapan yetkili kuruluşlardan biri olan ODTÜ URAP'ın "2024-2025 Türkiye Sıralaması" "https://newtr.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.

Üniversitelerin akademik performansının özetlendiği 2025-2026 Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

URAP Türkiye sıralamasında kullanılan 9 gösterge, son yıllarda 15'e çıktı. Sıralamada, öğretim üyesi başına düşen makale, atıf, toplam bilimsel doküman, uluslararası ortak makale, yurt içi ortak makale ile TÜBİTAK'tan alınan proje sayıları, makale, atıf ve doktora öğrenci oranı gibi göstergeler yer alıyor.

Koç Üniversitesi ve ODTÜ zirvede

URAP'ın "2024-2025 Türkiye Sıralaması"nda tıp fakültesi olan ve tıp fakültesi olmayan üniversiteler olarak 2 ayrı sıralamanın yapıldığı listelerde 198 üniversite yer aldı.

Tıp fakültesi olan üniversitelerin sıralamalarında Koç Üniversitesi birinci oldu. Üniversite, konumu itibarıyla son 4 sıralamada zirvedeki yerini korudu.

Koç Üniversitesinin ardından sıralamada ikinci Hacettepe Üniversitesi, üçüncü ise İstanbul Üniversitesi yer aldı. Bu üniversiteleri, Ankara, Gazi, Ege, Atatürk, Erciyes, Marmara ve İstanbul-Cerrahpaşa üniversiteleri izledi.

Tıp fakültesi olmayan üniversitelerin sıralandığı listede ise ODTÜ geçen yıl olduğu gibi birinciliğini korudu. ODTÜ'yü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi izledi.

Genel sıralamada da Koç Üniversitesi birinci

URAP Türkiye genel sıralamasında ise Koç Üniversitesi yine birinci oldu. Koç'u, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ takip etti.

Sıralamada, İstanbul Üniversitesi dördüncü, İstanbul Teknik Üniversitesi beşinci, Ankara Üniversitesi altıncı, Gazi Üniversitesi yedinci, Ege Üniversitesi sekizinci, Sabancı Üniversitesi dokuzuncu, Yıldız Teknik Üniversitesi ise onuncu oldu.

