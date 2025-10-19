Bakan Uraloğlu açıkladı: 30 bin öğrenciye Hemzemin Geçit Güvenliği eğitimi verildi

'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Lise eğitiminde yeni modelde geri adım: Erdoğan'dan 'biraz daha çalışın' talimatı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Bakan Bayraktar: Nadir Elementler'de ilk iptal davasını CHP açtı
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Hangi kurum ne kadar kaynak alacak?
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Mehmet Uçum'dan 'yolsuzluk soruşturmaları' açıklaması
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
Reddi miras ölüm aylığını etkiler mi?
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
'Yakında kalp damar ameliyatı yapacak hekim bulamayacağız'
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
Türkiye'de 63 milyon telefonun değişmesi gerekebilir!
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
2 Milyona yakın yaşlı 'Yalnız' yaşıyor
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
CTE'den görüntülü görüşme hakkı için uyarı!
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
Tarımın 'Çetin Cevizleri' çatladı! Bahçeler satılıyor
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
RTÜK Başkanı'ndan YouTube röportajlarına uyarı!
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
SGK Başuzmanı, asgari ücret zammı için net rakam verdi
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
Kendisini HSK üyesi gibi tanıtıp savcıya telkinde bulundu, hapsi isteniyor
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
229 KM Hızla Gelen Araç, Cuma Namazına Giden Öğretmeni Hayattan Kopardı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Uraloğlu açıkladı: 30 bin öğrenciye Hemzemin Geçit Güvenliği eğitimi verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD tarafından yürütülen "Hemzemin Geçitlerde Emniyet Farkındalığı Projesi" hakkında bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında bugüne kadar İzmir, Aydın, Kırıkkale, Çankırı gibi illerde yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşıldığını belirtti. Projenin ana hedefi olarak, her öğretim yılında 10 bin öğrenciye hemzemin geçitlerden emniyetli geçiş için uygulamalı eğitim verilerek farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ekim 2025 12:32, Son Güncelleme : 19 Ekim 2025 12:31
Yazdır
Bakan Uraloğlu açıkladı: 30 bin öğrenciye Hemzemin Geçit Güvenliği eğitimi verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen projeye ilişkin bilgi verdi.

Bu eğitimlerle çocukların, hem eğlendiğini hem de hemzemin geçitlerden güvenli geçişin önemini yaşayarak öğrendiğini belirten Uraloğlu, TCDD'nin 2022-2030 yılları Emniyet Strateji Belgesi ve 2022-2025 yılları Eylem Planı çerçevesinde başlatılan projeyle, özellikle demir yoluna yakın bölgelerde yaşayan öğrenci ve vatandaşların güvenli geçiş kurallarını öğrenmesinin amaçlandığını aktardı.

Uraloğlu, ulaştırma alanında yatırımlar kadar eğitim ve trafik bilincini de önemsediklerine işaret ederek, "Bu kapsamda demir yolunun geçtiği bölgeler başta olmak üzere Türkiye genelinde öğrencilere hemzemin geçitlerden emniyetli geçiş için uygulamalı eğitim veriyoruz. 2022'de hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar İzmir, Aydın, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Batman, Diyarbakır gibi illerde yaklaşık 30 bin öğrencimize ulaşarak hemzemin geçitlerde uyulması gereken kuralları teorik olarak anlatıp uygulamasını birebir gösterdik. Her öğretim yılında 10 bin öğrenciye hemzemin geçitlerden emniyetli geçiş için uygulamalı eğitim vererek farkındalık oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin amacının, yalnızca öğrencilerde değil, onların ailelerinde de farkındalık oluşturmak olduğunu aktaran Uraloğlu, demir yolu emniyeti konusunda küçük yaşta kazanılan bilincin, hayat boyu süreceğini bildirdi.

Uraloğlu, hemzemin geçitlerde güvenliği artırmak için çocuklardan başlayarak toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Nihai amacımız, ülke genelinde tüm ilkokul düzeyindeki öğrencilerimize ulaşmaktır. Ayrıca, yılın belli dönemlerinde periyotlar halinde hemzemin geçitlerin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıp, broşür dağıtarak da bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Hemzemin geçitler yenilenerek daha güvenli hale getirildi"

Proje kapsamında ilkokullarda il milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içinde gerçekleştirilen etkinliklerde, sınıflara yerleştirilen hemzemin geçit görselleri üzerinde öğrencilerin tren ve otomobil maskeleriyle oyunlar oynadığını, şarkılar söylediğini aktaran Uraloğlu, çocukların hem eğlendiğini hem de hemzemin geçitlerden güvenli geçişin önemini yaşayarak öğrendiğini bildirdi.

Uraloğlu, etkinliklerde boyama kitapları, etkinlik setleri, kalem kutuları ve "demir yolu müfettişi" rozetleri dağıtarak bilincin daha kalıcı olmasının sağlandığını ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demir yollarında yaşanan büyük değişim ve gelişime paralel olarak hemzemin geçitler de yenilenerek daha güvenli hale getirildi. Bu kapsamda, 2002'den 2024 yılının sonuna kadar 2 bin 234 geçit kapatılarak hemzemin geçit sayısı 4 bin 810'dan 2 bin 576'ya düşürüldü."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber