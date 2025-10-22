Ombudsman'dan refakat izni konusunda önemli karar!
Kamu Denetçiliği Kurumu, refakat izni konusunda doktor tarafından verilen raporun esas olması gerektiği konusunda tavsiye kararı verdi!
Karara esas olayda; PTT'de görev yapan memurun eşinin düşmesi neticesinde,
Boyun, Kol ve Kalça kırılması meydana gelmiş olup, bu durumun sonucunda "hastanın
eşinin en az 2 ay (altmış gün) boyunca refakatçi olarak yanında kalması uygundur"
ifadesiyle doktor raporu verilmiş ve idaresinden refakatçi izni talep etmiştir.
İdare ise raporda refakati gerektiren tıbbi sebeplerin belirtildiği ancak refakat
edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı durumunun belirtilmediğinden
ve hayati tehlike maruz kalacağı ibaresi yazılmadığı sürece refakat izni kullanması
mümkün değildir denilerek refakatçi izni talebini kabul etmemiştir.
Bunun üzerine, ilgili memur tarafından Ombudsmana yapılan müracaat neticesinde
yapılan değerlendirmede;
ilgili mevzuat hükmünde "memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur
refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları
ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren
bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi
şartıyla" ifadesiyle raporda ibare şartı aramamış hastalığın veya kazanın
neticesinde kişinin hayatını tek başına idame etmesinin hayatını tehlikeye atacak
durumda olması koşulunu aradığından bahisle, ilgili kaza veya hastalığın bu
niteliğe sahip olup olmadığını değerlendirme sorumluluğun idare yerinde hekimde
bulunduğuna dikkat çekilmiştir. Hekimin bu durumu göz önüne alarak refakate
ilişkin rapor vermiş olması hastalığın ve kazanın ilgilinin hayatını refakat
edilmediği halde hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu kabulüne dayandığı;
bu çerçevede, ilgili mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde başvurana
verilen refakat izninin mevzuattaki şartları taşıdığı, ilgiliye rapora rağmen
izninin kullandırılmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu tespit edilerek
idareye tavsiye kararı verilmiştir.