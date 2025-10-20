Tez konuları ilan şartı olmaya devam ediyor

Hacettepe Üniversitesi tarafından 2 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Mühendislik Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda; "İnşaat Mühendisliği programında doktora derecesine sahip olmak. Aşamalı göçme ve optimizasyon konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Doçentlik ünvanına sahip olmamak." şartı aranmıştır.



İlanda yer alan özel şartları Yükseköğretim Kurulu Tez merkezinde yaptığımız taramada; "aşamalı göçme ve optimizasyon" ifadesi ülkemizde tek bir adayın doktora tez konusu olarak göze çarpmaktadır.



Yükseköğretim Kurulunun devlet/vakıf yükseköğretim kurumlarını defaatle uyardığı üzere, adayların yüksek lisans/doktora tez başlıkları ilan şartı olamaz.



Akademik personel alımlarındaki ilan şartlarının objektif ve denetlenebilir bir şekilde üniversitelerce belirlenmesi ilgili mevzuatımızın bir gereğidir.



Bu minvalde, Hacettepe Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı doktor öğretim üyesi kadrosu şartlarının bir kez daha gözden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır.

